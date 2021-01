Skvělý sjezd Ledecké zastavila síť. Pád odnesla zkrvaveným obličejem

Měla skvěle rozjetý závod, ale nakonec česká lyžařka Ester Ledecká skončila v sobotním sjezdu v Crans Montaně v ochranné síti. Pád v rychlosti 109 kilometrů za hodinu odnesla zkrvaveným obličejem, ale trať opustila po svých.

Česká reprezentantka měla se startovním číslem sedm závod skvěle rozjetý, v horní pasáži získala víc jak půlvteřinový náskok na průběžně vedoucí Federicu Brignoneovou, v užší části tratě nabrala rychlost 109 kilometrů za hodinu, nezvládla zahranit oblouk a skončila v ochranné síti.

"Má rozseknutý ret. Pád to byl těžký, je taková dobitá. Vypádá sice v pohodě, ale nemluvil jsem s ní, teď odjela sanitkou do nemocnice na šití, tak uvidíme, co bude dál," řekl v rozhovoru pro ČT Sport její trenér Tomáš Bank.

Závod sjezdu je totiž v Crans Montaně na programu i v neděli, ale nyní není jasné, jestli do něj Ledecká nastoupí.

Olympijská vítězka na lyžích a snowboardu patří v rychlostních disciplínách k nejlepším a obvykle nepadá. Naposledy se jí to v závodě Světového poháru stalo před dvěma lety, kdy nedokončila superobří slalom v Garmisch-Partenkirchenu.

"Tentokrát měla vysokou rychlost, pravděpodobně jí dost jely lyže a stopu, kterou měla před bránou najetou, jela moc napřímo. Při nižší rychlosti by to bylo v pohodě, ale v téhle rychlosti to skončilo takhle," vysvětlil Bank.

Pětadvacetiletá Ledecká v pátek ve švýcarském středisku nestačila jen na Italku Sofii Goggiaovou, která v současnosti sjezdům dominuje a vyhrála potřetí za sebou.

Vyděšený výraz Brignoneové po pádu Ledecké:

Česká závodnice na dosud jedinou výhru ve sjezdu dosáhla v kanadském Lake Louise v prosinci 2019. Loni v německém Ga-Pa skončila třetí. Celkově ve Světovém poháru vyhrála Ledecká dva závody. V této sezoně triumfovala v prosinci v superobřím slalomu ve Val d'Isere.

Sobotní závod vyhrála opět Goggiaová, která o 27 setin předčila Švýcarku Laru Gutovou-Behramiovou. Pro Italku to byl čtvrtý triumf ve sjezdu v řadě.