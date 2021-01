Ledecká bojovala s těžkou tratí. Odneslo mě to do háje, šesté místo je skvělé, řekla

Ester Ledecká proměnila v umístění v první desítce i pátý start v rychlostních disciplínách v této sezoně lyžařského Světového poháru. V superobřím slalomu ve Svatém Antonu skončila šestá.

Jízda se dvojnásobné olympijské šampionce nevyvedla tolik jako při prosincovém triumfu ve Val d'Isere. Na vítěznou Laru Gutovou-Behramiovou ze Švýcarska ztratila 1,33 sekundy. Závod jsme sledovali v online přenosu.

Ledecká v úvodu držela krok s nejrychlejšími, ale pak udělala chybu a od poloviny tratě bojovala, aby projela všechny branky. "Byla to zbytečná chyba. V jedné bráně z nějakého důvodu vyjela doprava a pak se snažila vrátit do modré linie," hodnotil pro Českou televizi trenér Tomáš Bank.

Ledecká uznala, že se jí tento moment nevydařil. "Měla jsem jasný plán, co tam budu dělat, že rychle zatížím levou lyži. Nicméně když jsem tam přijela, tak se mi ten plán nepovedlo úplně uskutečnit. Na tu lyži jsem stoupla moc pozdě, měla jsem ji blbě zatíženou a pak mě to odneslo až někam do háje," komentovala kritický okamžik.

Nástrahy superobřího slalomu ale nakonec zvládla. "Od té chyby to byl spíš boj o holý život než jízda. Jsem ráda, že jsem to dokončila, protože takovéhle super-G mi dá víc zkušeností," doplnila česká reprezentantka. Osmnáct závodnic dnes závod nedokončilo nebo bylo diskvalifikováno. "Trať byla opravdu hodně těžká. Možná to bylo nejtěžší super-G, co jsem jela, nebo rozhodně jedno z nejtěžších. Myslím si, že šesté místo je skvělé," řekla olympijská šampionka v superobřím slalomu.

Šestým místem vyrovnala svůj druhý nejlepší výsledek v této disciplíně v SP. "Pozitivní je to, že i když udělá hodně velkou chybu, že je šestá, což bylo loni její nejlepší umístění," ocenil Bank.

Gutová-Behramiová se startovním číslem pět nasadila v té době suverénně nejrychlejší čas. Nikdo ho nedokázal překonat. Druhá Marta Bassinová z Itálie ztratila 16 setin, třetí Švýcarka Corinne Suterová byla pomalejší o dvě desetiny. Devětadvacetiletá Gutová-Behramiová se díky vítězství posunula do čela hodnocení disciplíny, Ledecká klesla na druhou příčku.

Jaký bude další program české lyžařky a snowboardistky, není jasné. "Ester chce jet do Bad Gasteinu, ale její okolí jí to nechce povolit," poznamenal Bank. Ledecká ještě nevěděla, jak to dopadlo. "Domluvím se s trenéry, jaký bude další plán. Je to zatím tak padesát na padesát. Večer se rozhodneme," řekla.

V Bad Gasteinu se už v úterý konají závody v paralelním slalomu na snowboardu. Lyžařky mají příští týden technické disciplíny. Další dva sjezdy a jeden superobří slalom by se měly uskutečnit od 22. do 24. ledna ve švýcarské Crans Montaně.

SP ve sjezdovém lyžování ve Svatém Antonu (Rakousko):

Ženy - superobří slalom: 1. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1:17,82, 2. Bassinová (It.) -0,16, 3. C. Suterová (Švýc.) -0,20, 4. Tipplerová (Rak.) -0,45, 5. Brignoneová (It.) -0,72, 6. Ledecká (ČR) -1,33, 7. Rädlerová (Rak.) -1,37, 8. Gisinová -1,48, 9. Holdenerová (obě Švýc.) a Venierová (Rak.) obě -1,67.

Průběžné pořadí super-G (po 2 z 6 závodů): 1. Gutová-Behramiová 145, 2. Ledecká a C. Suterová obě 140, 4. Bassinová 130, 5. Brignoneová 105, 6. Tipplerová 68.

Průběžné pořadí SP (po 13 z 33 závodů): 1. Vlhová (SR) 649, 2. Gisinová 530, 3. Bassinová 423, 4. Goggiaová (It.) 402, 5. Gutová-Behramiová 390, 6. Shiffrinová (USA) 385, …10. Ledecká 277, 38. Dubovská (ČR) 71.