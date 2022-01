Ledecká se po měsíci a půl pustí do sjezdu. Jak se jí povede v rakouském Zauchensee?

Startovní listina:

1. Ramona Siebenhoferová (AUT)

2. Priska Nuferová (SUI)

3. Kira Weidleová (GER)

4. Ragnhild Mowinckelová (NOR)

5. Sofia Goggiaová (ITA)

6. Petra Vlhová (SVK)

7. Corinne Suterová (SUI)

8. Nicol Delagová (ITA)

9. Lara Gutová-Behramiová (SUI)

10. Marie-Michéle Gagnonová (CAN)

11. Mirjam Puchnerová (AUT)

12. Jasmine Fluryová (SUI)

13. Elena Curtoniová (ITA)

14. Christine Scheyerová (AUT)

15. Tamara Tipplerová (AUT)

16. Federica Brignoneová (ITA)

17. Ester Ledecká (CZE)

18. Ilka Štuhecová (SLO)

19. Nadia Delagová (ITA)

20. Stephanie Venierová (AUT)

21. Elisabeth Reisingerová (AUT)

22. Sabrina Maierová (AUT)

23. Laura Gaucheová (FRA)

24. Nadine Festová (AUT)

25. Joana Hählenová (SUI)

26. Jacqueline Wilesová (USA)

27. Francesca Marsagliaová (ITA)

28. Romane Miradoliová (FRA)

29. Ariane Rädlerová (AUT)

30. Jasmina Suterová (SUI)

31. Wendy Holdenerová (SUI)

32. Lisa Hörnbladová (SWE)

33. Keely Cashmanová (USA)

34. Tiffany Gauthierová (FRA)

35. Michaela Heiderová (AUT)

36. Vanessa Nussbaumerová (AUT)

37. Julija Pleškovová (RUS)

38. Noemie Kollyová (SUI)

39. Maruša Ferková (SLO)

40. Stephanie Jenalová (SUI)

41. Greta Smallová (AUS)

42. Camille Ceruttiová (FRA)

43. Roberta Melisová (ITA)

44. Elvedina Muzaferijaová (BIH)

45. Ania Monica Caillová (ROU)

46. Alix Wilkinsonová (USA)

47. Stefanie Fleckensteinová (CAN)

48. Maureen Lebelová (USA)