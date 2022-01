Vlhová opět deklasovala slalomářky. Dubovská podruhé za sebou nedokončila první kolo

Slovenská lyžařka Petra Vlhová vyhrála v olympijské sezoně pátý slalom z dosavadních šesti ve Světovém poháru. Obhájkyně velkého křišťálového glóbu dominovala dnes v v Kranjské Goře stejně jako dvakrát v Levi, Lienzu a Záhřebu.

Její jediná přemožitelka mezi slalomovými tyčemi Mikaela Shiffrinová nedokončila ve Slovinsku druhé kolo, Martina Dubovská po chybě už to první. Slalom nedojela česká reprezentantka podruhé za sebou.

"Jízda z mé strany nebyla od začátku vůbec dobrá. Už tři brány předtím, než jsem chytila špicara, tak jsem byla víc a víc vzadu. Špicar vyplynul jen z mé chyby," řekla Dubovská v České televizi. Z dvanáctého místa v hodnocení disciplíny klesla na sedmnácté. Její krajanka Elese Sommerová zajela 47. čas mezi 49 lyžařkami, které první jízdu dokončily.

Minule v Záhřebu Dubovská vypadla ve slalomu v elitním seriálu po více než dvou letech. V Kranjské Goře jela opatrněji, v prudké druhé pasáži s brankami bojovala, po jedné z nich se dostala lehce do záklonu a další tyč se jí dostala mezi lyže, což znamenalo konec. Další šanci ve slalomu bude mít už v úterý, kdy je na programu závod v rakouském Schladmingu.

Vlhová oslavila zlatý hattrick během necelých dvou týdnů a po 25. vítězství v kariéře, z toho sedmnáctém ve slalomu, rychle míří za malým glóbem.

Mužům kraloval Strolz

Rakušan Johannes Strolz se stal se startovním číslem 38 překvapivým vítězem slalomu Světového poháru mužů ve švýcarském Adelbodenu. Jediný český závodník na startu Kryštof Krýzl byl v prvním kole 43. a nebodoval.

Devětadvacetiletý Strolz není stálým členem rakouské reprezentace, ale už po prvním kole byl nečekaně sedmý. Po své druhé jízdě se ujal vedení vedl a pak už jen nevěřícně sledoval, jak na první příčce setrvává až do konce závodu. Dosud byl ve Světovém poháru nejlépe desátý.

"Je to neuvěřitelné. Jen jsem se snažil jet co nejlépe na hranici svých možností. Mnohokrát jsem se trápil, ale věděl jsem, že na to mám. A dnes to vyšlo. Jsem opravdu šťastný," radoval se syn olympijského vítěze v kombinaci z Calgary 1988 Huberta Strolze.