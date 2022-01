Vlhová má jistý malý glóbus za slalom, Shiffrinová překonala Stenmarka

Slovenka Petra Vlhová si druhým místem ve večerním slalomu SP ve Schladmingu zajistila s předstihem malý křišťálový glóbus za disciplínu.

Závod vyhrála Američanka Mikaela Shiffrinová a 47. triumfem překonala rekord Ingemara Stenmarka v počtu vítězství v jedné disciplíně. Švédská legenda triumfovala šestačtyřicetkrát v obřím slalomu.

Česká reprezentantka Martina Dubovská byla v posledním slalomu před olympijskými hrami v Pekingu osmnáctá. Gabriela Capová skončila v 1. kole na 44. místě.

Obhájkyně celkového triumfu v seriálu SP Vlhová vyhrála pět ze sedmi slalomů sezony a v čele disciplíny má 660 bodů a náskok 220 bodů před Shiffrinovou. Do konce zimy už zbývají jen dva pohárové slalomy, po olympiádě se pojede v Aare a pak ve finále SP v Courchevelu.

"V cíli mi bratr řekl: Vyhrála jsi glóbus. Ani jsem to nevěděla a jsem moc šťastná," řekla slovenská lyžařka. Malý glóbus za slalom slaví podruhé v kariéře, poprvé uspěla v roce 2020.

Vlhová po prvním kole vedla a Shiffrinová byla až pátá. Americká hvězda ale zajela druhé kolo na náročné trati nejrychleji a Slovenku porazila o 15 setin. "Je neskutečné závodit proti Mikaele. Navzájem se posunujeme dál. Gratuluju," řekla Vlhová.

Shiffrinová se po již 74. vítězství v SP v cíli rozplakala. "Za druhou jízdu jsem na sebe pyšná. Někdy musíte riskovat a doufat, že to dobře dopadne. Být rychlejší než Petra je pokaždé velký úspěch, A chtěla jsem zajet dobře zvláště tady," řekla Shiffrinová, která se ve Schladmingu stala v roce 2013 poprvé mistryní světa ve slalomu.

Minulý týden Dubovská nedokončila první kola slalomů v Záhřebu a v Kranjské Goře, ve Schladmingu postoupila jako poslední třicátá. Po druhé jízdě se chvilku usadila v křesle pro vedoucí závodnici. K posunu na osmnácté místo jí pomohly i výpadky šesti soupeřek.

Znovu se slalomářky sejdou na olympijských hrách a o stupně vítězek budou bojovat 9. února.

SP ve sjezdovém lyžování ve Schladmingu (Rakousko):

Ženy - slalom: 1. Shiffrinová (USA) 1:32,66 (45,70+46,96),2. Vlhová (SR) -0,15 (45,28+47,53), 3. Dürrová (Něm.) -0,93 (45,55+48,04), 4. Mairová (Rak.) -1,05 (46,52+47,19) a Rastová (Švýc.) -1,05 (46,03+47,68), 6. Popovičová (Chorv.) -1,38 (46,42+47,62), 7. Holtmannová (Nor.) -1,50 (46,30+47,86), 8. St. Germainová -1,51 (46,99+47,18), 9. Smartová (obě Kan.) -1,68 (46,61+47,73), 10. Tvibergová (Nor.) -1,72 (46,92+47,46), …18. Dubovská -2,42 (47,28+47,80), v 1. kole 36. Capová (obě ČR) 48,50. Průběžné pořadí slalomu (po 7 z 9 závodů): 1. Vlhová 660 b., 2. Shiffrinová 440, 3. Holdenerová (Švýc.) 321, 4. Dürrová 312, 5. Liensbergerová (Rak.) 272, 6. Buciková (Slovin.) 191, …15. Dubovská 108. Průběžné pořadí SP (po 20 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 966, 2. Vlhová 911, 3. Goggiaová (It.) 657, 4. Hectorová (Švéd.) 582, 5. Holdenerová 408, 6. Brignoneová (It.) 407, …39. Dubovská 108, 67. Ledecká (ČR) 51.