V Lenzerheide opět nepřeje počasí, po sjezdu je zrušeno také Super-G

"Počasí není moc dobré, v současné době je velká mlha. Závodní linie je dobrá, tam je čistý led, ale všude okolo jsou hromady sněhu a to je problém. Když odejde mlha, tak by mohla být nějaká šance (závod odjet)," řekl trenér Ledecké Tomáš Bank v České televizi a dodal: "Ale i organizace mi tady přijde chaotická, podle mě nikdo neví, co má dělat. Nikdo neřeší, kde budeme čekat, a ráno nebyla urolbovaná sjezdovka na rozježdění."