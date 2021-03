Dubovská zajela další povedený slalom. Jen kdyby to viděla maminka, posteskla si

Česká lyžařka Martina Dubovská skončila ve druhém slalomu v Aare dvanáctá a o místo vylepšila svůj páteční výsledek.

Poprvé ve Světovém poháru vyhrála úřadující mistryně světa Rakušanka Katharina Liensbergerová a překazila Američance Mikaele Shiffrinové útok na 70. triumf v seriálu. Slovenka Petra Vlhová se po nepovedeném prvním kole posunula díky nejrychlejší druhé jízdě na osmé místo a do finále sezony jde v čele disciplíny i celkového pořadí.

Dubovská, která ve slalomech v Aare startovala poprvé v kariéře v losované patnáctce, figurovala po dobré jízdě v prvním kole na devátém místě. "Znovu jsem ztratila v prostřední pasáži, tam jsem jela trochu jak slimák, ale závěr už byl zase dobrý," komentovala Dubovská v tiskové zprávě lyžařského svazu svou první jízdu.

V pátek ji píchlo v zádech, která ji v této sezoně trápila už dříve. Proto dnes nastoupila s léky proti bolesti a s tejpem. Ve druhé části dosáhla patnáctého času a klesla na 12. příčku. "Tam mi to, myslím, celkem vycházelo. Až na ten závěr, tam už jsem byla hotová a mlela z posledního," uznala.

Bodovala i v osmém slalomu sezony, poosmé v řadě a v pořadí disciplíny je desátá. "Dvanácté místo je super. Porazila jsem třeba Michelle Gisinovou, z toho prostě musím mít radost. Jen bych chtěla, aby to viděla maminka," posteskla si Dubovská, jejíž matka nedávno podlehla následkům autonehody.

Po prvním kole vedla Shiffrinová, která dnes slaví šestadvacetiny, o 19 setin před Liensbergerovou. Světová šampionka ale zajela druhou jízdu skvěle a Američanku porazila o 72 setin.

Připsala si tak první pohárovou výhru a ukončila čekání rakouských žen na triumf ve slalomu SP od prosince 2014 a v této sezoně obecně. "Měla jsem pocit, že létám. Byl to let odshora dolů. Dala jsem do toho prostě všechno. Je to fakt úžasné," radovala se třiadvacetiletá Rakušanka.

Dramatický den prožila Vlhová. V prvním kole málem spadla už po páté brance. Sice se v trati udržela, ale ztratila rychlost a nabrala velké manko. V cíli zaostala za Shiffrinovou skoro o tři vteřiny.

Ve druhém kole ale vydělala na tom, že startovala jako čtvrtá a byla nejrychlejší, díky čemuž poskočila o 19 míst. "Pomyslela jsem si, že nemám co ztratit. Můžu získat hodně bodů, nebo nula bodů. Takže jsem hodně riskovala," komentovala Slovenka svůj výkon ve druhém kole.

Vlhová si za osmé místo připsala 32 bodů a v celkovém pořadí má před finále v Lenzerheide, které se koná příští týden, náskok 96 bodů před Švýcarkou Larou Gutovou-Behramiovou. Bojovat se bude i o malý glóbus za slalom. Vlhová totiž vede jen o 22 bodů před Liensbergerovou a o 37 bodů před Shiffrinovou

Druhá Češka Gabriela Capová byla jednačtyřicátá a do druhého kola nepostoupila. To se jí naposledy v SP povedlo v prosinci 2019 v americkém Killingtonu.

Kvůli pozitivnímu testu na koronavirus přišla o dnešní slalom Mélanie Meillardová. Podle švýcarského svazu má mírné příznaky nachlazení a je od pátečního večera v izolaci. V prvním slalomu v Aare do 2. kola neprošla. Ostatní členové švýcarské výpravy měli test negativní.

Finále Světového poháru začne v Lenzerheide rychlostními disciplínami, do kterých by měla zasáhnout i Ester Ledecká. V pondělí a v úterý jsou na pořadu tréninky sjezdů na středeční závod. Ve čtvrtek je super-G, v pátek týmový závod, v sobotu mají ženy slalom a v neděli obří slalom. Muži jedou technické závody v obráceném pořadí.

SP ve sjezdovém lyžování v Kranjské Goře (Slovinsko):

Muži - obří slalom:

1. Odermatt 2:12,87 (1:06,20+1:06,67), 2. Meillard (oba Švýc.) -1,06 (1:05,59+1:08,34), 3. Brennsteiner (Rak.) -1,09 (1:06,11+1:07,85), 4. Pinturault -1,11 (1:05,70+1:08,28), 5. Faivre (oba Fr.) -1,18 (1:06,23+1:07,82), 6. Zubčič (Chorv.) -1,33 (1:06,52+1:07,68), 7. Kristoffersen (Nor.) -1,34 (1:06,83+1:07,38), 8. Feller (Rak.) -1,45 (1:06,75+1:07,57), 9. G. Caviezel (Švýc.) -1,52 (1:06,42+1:07,97), 10. Luitz (Něm.) -1,53 (1:07,04+1:07,36), …v 1. kole 47. Krýzl (ČR) 1:09,36.

Průběžné pořadí obřího slalomu (po 9 z 10 závodů): 1. Odermatt 625 b., 2. Pinturault 600, 3. Zubčič 526, 4. Meillard 393, 5. Faivre 318, 6. Murisier (Švýc.) 229.

Průběžné pořadí SP (po 32 z 37 závodů): 1. Pinturault 1100, 2. Odermatt 1069, 3. Schwarz (Rak.) 718, 4. Meillard 710, 5. Mayer 700, 6. Kriechmayr (oba Rak.) 675.

SP ve sjezdovém lyžování v Aare (Švédsko):

Ženy - slalom:

1. Liensbergerová (Rak.) 1:47,93 (52,94+ 54,99), 2. Shiffrinová (USA) -0,72 (52,75+55,90), 3. Holdenerová (Švýc.) -1,65 (53,67+55,91), 4. Dürrová (Něm.) -1,78 (53,43+ 56,28), 5. Moltzanová (USA) -2,00 (54,21+55,72), 6. Lysdahlová -2,27 (54,25+55,95), 7. Riisová-Johannessenová (obě Nor.) -2,69 (54,31+56,31), 8. Vlhová (SR) -2,71 (55,70+54,94), 9. Gallhuberová -2,81 (55,31+55,43), 10. Gritschová (obě Rak.) -2,92 (55,28+55,57), …12. Dubovská -3,10 (54,75+56,28), v 1. kole 41. Capová (obě ČR) 56,52.

Průběžné pořadí slalomu (po 8 z 9 závodů): 1. Vlhová 612 b., 2. Liensbergerová 590, 3. Shiffrinová 575, 4. Gisinová (Švýc.) 431, 5. Holdenerová 415, 6. Dürrová 217, …10. Dubovská 159.

Průběžné pořadí SP (po 29 z 33 závodů): 1. Vlhová 1352, 2. Gutová-Behramiová (Švýc.) 1256, 3. Gisinová 1025, 4. Shiffrinová 915, 5. Bassinová 840, 6. Brignoneová (obě It.) 817, …12. Ledecká (ČR) 453, 41. Dubovská 159.