Skrz sněhové závěje na bednu. Hladová Ledecká si chce vyjet bonusové závody

Ještě naposledy se pustí ze svahu a popere se o body, než se uzavře pro ni skvělá sezona. Pokud jich ale ve čtvrtečním super-G Ester Ledecká získá alespoň 50, zajistí si o víkendu na finále Světového poháru v Lenzerheide další dva bonusové závody.

Je to víc než měsíc, co česká lyžařka a snowboardistka jela závod. Loučila se tehdy s mistrovstvím osmým místem v kombinaci a těšila se, jak si potvrdí roli favoritky na světovém šampionát na snowboardu.

Jenže start na prkně ji zhatilo blíže nespecifikované zranění a ze Slovinské Rogly zase odjela s tím, že se chce dát dopořádku před finále Světového poháru na lyžích.

A zase přišel zádrhel. Místo startu ve středečním sjezdu, kde mohla vylepšit celkově osmou příčku v hodnocení disciplíny, sledovala, jak se Švýcaři v Lenzerheide bojují s obrovským přívalem sněhu.

Čtvrteční předpověď pro závod super-G už je příznivější, a tak by se měla dostat na trať i česká reprezentantka. Místní kopec ale moc nezná, jela tu superobří slalom před pěti lety, kdy do lyžařského světa teprve nakukovala a bylo z toho až 45. místo.

Teď by ale potřebovala výrazně lepší umístění. Kromě toho, že může ještě vyšperkovat pěkné páté místo v průběžném hodnocení disciplíny, mohla by také zabojovat o první desítku celkového pořadí Světového poháru. V něm je zatím dvanáctá.

Ale protože je po měsíční pauze hladová, jde jí o něco jiného. Ráda by si vyjela možnost startovat ještě v posledních dvou víkendových závodech. V nich jsou sice na programu točivé disciplíny, tedy slalom a obří slalom, které Ledecká letos kvůli úspoře energie raději vynechávala, i tak ale má šanci se do nich kvalifikovat.

Stačí jí k tomu 500 nasbíraných bodů v žebříčku Světového poháru. Momentálně jich má na kontě 453, což znamená, že pětadvacetiletá Češka potřebuje ve čtvrtek zkrotit švýcarskou sněhovou nadílku a proskočit v super-G někam na první čtyři místa.

Její slovenská kolegyně Petra Vlhová má ještě větší starosti. Ráda by uhájila náskok 96 bodů, který má v čele Světového poháru před místní hvězdou Larou Gutovou Behramiovou, která je naopak naprostou hegemonkou superobřího slalomu.

Slovenka je královnou točivých disciplín, a tak je pro ni důležité čtvrteční rychlostní závod dojet alespoň na bodech, aby si sobotní slalom a nedělní obří slalom mohla v klidu pohlídat. Ve hře je posledních 300 bodů.

"Tohle pořadí disciplín Vlhové vyhovuje. Slyšela jsem spekulaci, že kdyby to bylo obráceně a Behramiová držela po obřím slalomu vedení, Švýcaři udělají všechno pro to, aby nedělní slalom zrušili. Ale jsou to samozřejmě jen spekulace," citoval deník Sme bývalou českou lyžařku Evu Kurfürstovou.

Závod super-G ze švýcarského Lenzerheide je na programu v 9:30 a deník Aktuálně.cz ho bude sledovat v online reportáži. Ester Ledecká vyrazí s číslem 13.