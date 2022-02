Olympiáda živě: Ledecká je po prvním kole kombinace druhá a bojuje o medaili

Štáb natáčející novou řadu izraelského špionážního seriálu Fauda předčasně opustil Ukrajinu, u jejíchž hranic se v těchto týdnech shromáždila ruská armáda. Napsal to server Ynetnews.com, podle nějž produkce kvůli bezpečnosti vybrala jako náhradní lokaci Maďarsko. Všechny potřebné scény v Izraeli už má tým hotové, nyní se chystal pokračovat v Kyjevě. Místo toho zamíří do Budapešti.

Fauda vypráví o izraelské protiteroristické jednotce. První řada měla premiéru 2015 a stala se jedním z celosvětově nejúspěšnějších izraelských seriálů. Od roku 2016 je Fauda v nabídce Netflixu, kde ji sledují lidé ze 160 zemí. Jako první izraelský seriál byla také nadabovaná do perštiny. Nyní produkční společnost Yes Studios připravuje čtvrtou řadu, která by na Netflixu měla mít premiéru ve druhé polovině roku.