Dojížděla jsem skoro s brekem, přiznala finišmanka českých biatlonistek

České biatlonistky obsadily ve štafetovém závodě na olympijských hrách v Pekingu osmé místo. Po prvním úseku a průběžném 17. místě Evy Puskarčíkové vytáhla Markéta Davidová tým na pátou příčku, Jessica Jislová ale poté o dvě klesla a finišmanka Lucie Charvátová po trestném kole neudržela sedmou pozici ve spurtu s Olenou Bilosjukovou z Ukrajiny.

Reprezentační štafetu rozjížděla na prvním úseku jednatřicetiletá Puskarčíková, pro niž šlo o první start na této olympiádě. Nejzkušenější biatlonistka v týmu zvládla úvodní položku bez chyby, při "stojce" ale dvakrát chybovala. Kvůli pomalejšímu běhu předala Davidové jako sedmnáctá se ztrátou 55,8 vteřiny na čelo.

"Těch dobíjení a chyb na mém úseku moc nebylo, takže můj výkon s dvěma dobíjeními vstoje v kombinaci s během bylo hrozně málo," uznala Puskarčíková.

První úsek nedokončila kvůli zdravotním potížím Irene Cadurischová ze Švýcarska. Televizní záběry ukázaly ošetřování třicetileté závodnice na trati, odkud ji odvezli na saních. Podle zástupců švýcarského svazu šlo o problémy s krevním oběhem, její stav je ale stabilní.

Podobné potíže měla ve stíhacím závodě Ingrid Tandrevoldová z Norska. Ta v minulých dnech olympijské dějiště v Číně opustila a ve štafetě ji nahradila Karoline Knottenová.

Hlavní česká naděje Davidová na druhém úseku pozici výrazně vylepšila. Po bezchybné střelbě vleže dobíjela vestoje jen jednou a vytáhla tým na páté místo.

"Jsem spokojená. Mrzí mě ta rána vstoje, byla zbytečná. Snažila jsem se fakt jet, co to jde, ale je to fakt už hodně bolavé," přiznala česká jednička.

"Trošku jsem malinko rozvrhla síly, že jsem nejela tak rychle ve druhém kole. Už tady člověk musí opatrně, aby neskončil někde s nohama nahoře," prohlásila Davidová.

Naopak jedna z favoritek Tiril Eckhoffová jela na dvě trestná kola a Norky vypadly z první desítky. V polovině závodu ztrácely Češky na čelo minutu a sedmnáct sekund.

Jislová na třetím úseku sice jen dvakrát dobíjela, po běžecké stránce ale ztrácela a před předávkou se před ni dostaly Justine Braisazová Bouchetová z Francie i Ida Lienová z Norska. Finišmanka Charvátová převzala štafetu na sedmém místě se ztrátou minuty a 41 vteřin.

Rodačka z Hradce Králové vleže navázala na úspěšnou střelbu z dřívějších závodů, vestoje ale nedokázala ani s náhradními náboji sestřelit poslední terč a musela na trestné kolo.

"Při první dobíjené ráně jsem dostala šílený tik, takže když jsem ji spouštěla, viděla jsem, že to letí do háje. Ale pak jsem se zkoncentrovala a zklidnila," líčila Charvátová.

"Druhá dobíjená musel být kalibr, už jsem skoro dávala bouchačku na záda. Nevím, proč nespadla. Na třetí už jsem znervózněla, stála jsem tam dlouho, klepala se a nakonec se netrefila a spěchala na kolo," doplnila.

Přestože se na trati ještě vrátila na sedmé místo, ve finiši s Bilosjukovou neměla tolik sil a dokončila osmá. "Ona je velmi obávaná a zákeřná na finiš. Snažila jsem se jí urvat na trati, ale v cílové rovince si mě s radostí vychutnala a já dojížděla skoro s brekem," popsala Charvátová a k osmému místu doplnila: "Nenadchne a neurazí. Na průměrné výsledky se zapomíná."

Češky vylepšily dvanácté místo z minulých her v Pchjongčchangu. Nejlépe skončily před osmi lety v Soči, kdy se po dodatečné diskvalifikaci Rusek posunuly na třetí příčku.

V Pekingu vyhrály Švédky, které v sestavě Linn Perssonová, Mona Brorssonová, Hanna Öbergová a Elvira Öbergová vylepšily čtyři roky staré stříbro z Pchjongčchangu a získaly ve štafetě první olympijský triumf v historii.

Druhé místo vybojovaly Rusky, třetí skončily Němky před Norkami. Obhájkyně prvenství Bělorusky doběhly po pěti trestných kolech třinácté.

Biatlonový program na ZOH uzavřou závody s hromadným startem v pátek a sobotu.