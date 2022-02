Jak Peking oněměl. Americká tragédie vedla k útoku Ledecké na double-double

A tohle chcete zrušit? Olympijský Peking zažil nevídaný alpský kombinační thriller, v jedné z hlavních rolí zářila česká lyžařka Ester Ledecká. V dvoudílném klání všestrannosti sahala přes zranění po novém nevšedním zápisu do historie. I díky další ze série sportovních tragédií největší favoritky.

Peking (od našeho zpravodaje) - "Na tohle už ani neexistují slova. Neuvěřitelné. Nevysvětlitelné," kroutila hlavou bývalá lyžařka Emma Carrick-Andersonová, komentující závod pro stanici Eurosport.

Z olympijského svahu právě po pravém boku nezadržitelně klouzala Mikaela Shiffrinová.

Konec nadějí. Opět. Americká superstar ani napotřetí nezkrotila Ledovou řeku. Slalomový svah v Jen-čchingu ji přemohl i ve třetí disciplíně, v níž měla útočit na olympijské zlato. Po obřím slalomu a slalomu Shiffrinová zůstala neklasifikovaná i v kombinaci.

Opět zvládla jet jen pár vteřin.

Lidé z americké olympijské výpravy schovávali hlavy do dlaní a Andersonová vyprávěla o démonech, které nevyzpytatelná trať zasadila do mysli šestinásobné světové šampionky.

Tomu, co právě viděla, možná nevěřila ani Ester Ledecká v cíli. Ta už měla obě části kombinace za sebou, stála na čestném místě pro vedoucí závodnici, reklamy na helmě přelepené dle olympijských regulí.

Potichu se prala s velkou bolestí, proti níž ani prášky nepomáhaly. Jak vyšlo najevo po závodě, jela se zraněním v dolní polovině těla.

Přesto se odvážný a velmi nepravděpodobný sen o další šokující medaili začínal zhmotňovat. Pomalu to začalo docházet všem okolo. Nenápadně, ve stínu hlavní události, jíž v tu chvíli jistě bylo vyřazení hlavní kandidátky na zlato.

"Ester Ledecká útočí na historický double-double," začala si všímat pozornější světová média ve svých online přenosech.

Kdyby Češka získala v kombinaci jednu z medailí, dosáhla by na bezprecedentní úspěch. Ze dvou olympiád za sebou by odvezla cenné kovy z lyží i ze snowboardu.

Zatímco před kombinací odborníci Ledeckou nepasovali do užšího okruhu favoritek, teď v něm rázem byla. Kromě Shiffrinové totiž padaly i další lyžařky. Jedna za druhou…

Američanka už v tu chvíli rozdávala rozhovory. Neplakala.

"Člověče, nevím, jestli někdo někdy v historii olympijských her tak těžce selhal v tolika příležitostech," glosovala Shiffrinová v rozhovoru pro NBC. "Ale zvládnu to. Jen vtipkuju. Je to v pohodě. Prostě jsem jen sobecky chtěla ten kopec aspoň jednou sjet," dodala šestadvacetiletá rodačka z Colorada s nadhledem.

Zbytek dramatického závodu pokračoval a tři skvělé slalomářky nakonec našly na Ledeckou recept. Postupně ji překonaly Federica Brignoneová, Wendy Holdenerová a Michelle Gisinová.

Areál v Jen-čchingu, tentokrát mírně zasněžený i čerstvým přírodním sněhem, viděl další švýcarský lyžařský triumf a také jeden z nejdramatičtějších závodů her.

Alpská kombinace potvrdila svou atraktivitu a nepřestává se statečně prát o své holé přežití. Spekuluje se o tom, že šlo o její olympijskou derniéru, s čímž zásadně nesouhlasí mnohé závodnice, Ester Ledeckou nevyjímaje.

"Mě kombinace baví. Přijde mi skvělé, když existují takoví lyžaři, kteří zvládnou rychlostky i točivky. I divácky mi to přijde zajímavé, užívám si to," řekla ještě před závodem.

Pak svou náklonnost potvrdila i činy. Na svazích The Rock a Ice River navzdory zranění útočila na medaili.

Chybělo jen osm desetin.