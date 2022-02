Učím nohy znovu chodit. Samková už zahodila berle, léčí se proudem i magnety

Snowboardcrossařka Eva Samková nepovažuje zlomeniny obou nohou, kvůli kterým nestartuje na olympijských hrách v Pekingu, za fatální a znamenající konec kariéry. Věří, že se už v závěru zimy znovu postaví na snowboard a hned v další sezoně bude soupeřky na trati porážet jako dřív.

"Nevidím to jako fatální a konečné zranění, protože už jsem zažila zranění dost, a vždycky jsem se dokázala vrátit. Udělám pro to maximum," řekla Samková v online rozhovoru s médii. "Žádný sportovec by nerad zakončoval svoje působení zraněním. Na začátku sezony jsem se cítila dobře, tak mi závodění chybí. Chtěla bych dál závodit a porazit ty holky," řekla Samková.

V úspěšný návrat věří i její trenér Marek Jelínek. "Na začátku sezony Evka jezdila nejlíp v životě a zažívala největší uspokojení se svým výkonem. Doufám, že na to navážeme a ještě něco ukážeme," řekl z Pekingu kouč, který stojí za všemi úspěchy české hvězdy.

Olympijská vítězka ze Soči 2014 se zranila 11. prosince při dojezdu závodu smíšených týmů v rakouském Montafonu, v němž získala s Janem Kubičíkem stříbro. Za cílem se české hvězdě "seklo" prkno do sněhu. Původně se mluvilo o zlomenině kotníků, ale Samková uvedla, že má zlomené konce holenních kostí. "Nejde o kotníky. Na pravé noze to trochu zasahuje do kloubu, ale není to až tak blbá zlomenina. Je to komplikované, ale naštěstí to je nad kloubem, což může nasvědčovat tomu, že třeba návrat pak bude lepší," doufala osmadvacetiletá závodnice.

Po operaci v Rakousku má tři šrouby v levé noze a další tři a destičku v pravé. "Vyndání by mělo proběhnout asi v červenci," řekla, na čem se domluvila při kontrole s lékaři v Česku.

Nyní už týden chodí bez berlí. "Moc ještě neujdu, ale zlepší náladu, když můžu chodit jako člověk. Nebolí to," prozradila. Každý den jezdí na fyzioterapii a elektroléčbu. "Myslím, že to probíhá docela dobře. Mám i podpůrné terapie, magnety, mikroproudy. Využívám i odlehčovací běhátko na Dukle. Po operaci ještě nohy úplně nefungujou, i když je to sešroubované a srostlé. Musím obnovit cit a naučit nohy zase správně chodit," prohlásila trojnásobná vítězka Světového poháru.

Look at the muzzies on them pic.twitter.com/hxvYFIBxu5 — Olympic Hockey Bubble (@olympic_bubble) February 4, 2022

Z olympijských her zatím moc neviděla. Alespoň ve výsledcích sledovala boj biatlonistky Markéty Davidové a bude spolukomentovat snowboardcross s Jakubem Flejšarem. Nevadí jí, že se bude dívat na závod, v kterém měla být favoritkou. "Nemá cenu se v tom babrat, byla bych tam ráda, ale nesnažím se v tom pitvat a říkat si, co by kdyby. To je zbytečný," uvedla Samková.

Potěšilo ji, že si čeští sportovci při pátečním slavnostním zahájení namalovali na roušky knírek, který je jejím tradičním doplňkem na závodech. "Viděla jsem to až zpětně a bylo to dojemný. Olympiáda má týmového ducha silnějšího než jakýkoli jiný závod," řekla.

Podporu cítí i od soupeřek. Ocenila proto snowboardcrossovou komunitu. "Na trati si nic nedarujeme, ale mimo závody si nikdo nepřeje nic zlého. Tohle je krása sportu," řekla Samková.

Po dlouhé době je doma v zimě, kdy normálně objíždí závody. "Je to divný," připustila. "Nejhorší je být ve městě v hnusném šedivém počasí. Na horách horší počasí vnímáte jinak. To je pro mě trochu těžko stravitelné. Ale zvládám alespoň potkat nějaké kámoše a dohnat nějaké resty. A byla jsem na olympijském festivalu v Brně, to byl příjemný zážitek."

Rozptyluje se svým koňským koníčkem. O víkendu se dokonce projela na poníkovi Pepinovi. "Vzala jsem si jezdeckou dečku a jela jsem bez třmenů, ani bych do nich nohy nedala. Pepin je hodnej a nemusela jsem se bát. Ségra tam byla a pomohla mi nasednout a sesednout," přiblížila.

V Pekingu se její jméno neobjeví v soutěžních výsledcích, ale figuruje na listině kandidátů do komise sportovců Mezinárodního olympijského výboru. Dva nové členy vyberou olympionici a Samková proto psala kolegům snowboardcrossařům o svých plánech a slyšela od nich podporu. "Chci být hlasem menších sportů. Vím, jak je pro ně těžký na vyšší úrovni MOV či FIS prosadit nějaké změny. A druhá věc je ekologie a zodpovědný přístup k pořádání akcí, tam vidím určitě prostor ke zlepšení," jmenovala svá hlavní témata.

Prodlužuje si studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Až jednou udělá státnice, bude trenérkou a třeba vychová svého nástupce. "Přesně tak," přikývla.

Ještě předtím ale bude sama závodit. Třeba i za čtyři roky na olympiádě v Itálii. "Všechno je otevřené. Chci se dobře připravit na příští sezonu a pak se uvidí. Ty čtyři roky jsou dlouhé, i když paradoxně už vím, že to strašně rychle uteče," konstatovala Samková.