Kämpf po kuriózním odrazu puku vystřelil Torontu výhru. Voráček má dvě asistence

Český hokejový útočník David Kämpf pomohl Torontu vítězným gólem k výhře 5:4 nad Chicagem. Kromě Kämpfa se na výhře Maple Leafs podíleli také asistující Ondřej Kaše a brankář Petr Mrázek. Jednu branku poražených vstřelil Dominik Kubalík. V duelu New Jersey s NY Islanders si gólovou nahrávku připsal Pavel Zacha, prohru Devils 2:4 ovšem neodvrátil.

Torontský Kämpf rozhodl gólově bohatý zápas proti Chicagu v čase 58:40, kdy využil nepředvídatelného odrazu puku od zadního mantinelu a překonal bezmocného gólmana Kevina Lankinena. Kämpf vstřelil čtvrtou branku v ročníku a již podruhé se prosadil proti Blackhawks, v jejichž dresu strávil předchozí čtyři sezony.

Vítězný gól Davida Kämpfa v čase 58:40:

Chicago do utkání vstoupilo dobře a zásluhou Jonathana Toewse šlo do brzkého vedení. Maple Leafs ovšem dokázali ještě v průběhu prvního dějství vstřelit tři branky a otočili vývoj duelu. Na rozdíl dvou gólů zvýšil v přesilové hře po Kašeho asistenci kanonýr Auston Matthews. Kaše se po dvougólovém představení proti Tampě Bay posunul do prvního útoku Javorových listů, kde po boku Matthewse a Michaela Buntinga odehrál 19 minut.

Toronto v úvodu druhé třetiny přidalo čtvrtou branku, Blackhawks se ale dokázali do zápasu vrátit a třemi trefami srovnali na 4:4. Kontaktní gól na 3:4 vstřelil ve 42. minutě Kubalík, jenž překonal Mrázka po výborné práci Phillipa Kurasheva. V 51. minutě smazal tříbrankové manko Jake McCabe, v závěru ale Torontu vystřelil vítězství Kämpf.

Gólman Mrázek při návratu po zranění pomohl Torontu k výhře jednatřiceti zásahy.

Zacha svou šestou asistencí v sezoně vymyslel branku pro Jacka Hughese, jenž poslal New Jersey na ledě NY Islanders do vedení 2:1. Domácí Ostrované však třemi góly otočili vývoj utkání a vyhráli druhý z posledních třech zápasů. Devils podruhé za sebou prohráli.

NHL:

Pittsburgh - Anaheim 1:0, St. Louis - Montreal 4:1, Buffalo - Washington 2:3 po sam. nájezdech, Toronto - Chicago 5:4, Ottawa - Tampa Bay 4:0, NY Islanders - New Jersey 4:2, Arizona - Philadelphia 3:5, Los Angeles - Minnesota 2:1, San Jose - Dallas 2:1, Seattle - Columbus 4:5 po prodl., Calgary - Boston 2:4, Edmonton - Carolina 1:3.