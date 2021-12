Po Jágrovi s Plekancem potopa? Bez kvalitní mládeže Kladno nepřežije, tvrdí Procházka

I kdyby se Kladnu podařilo na konci aktuální sezony zachránit příslušnost v hokejové extralize, budoucnost tradičního klubu je značně ohrožena. Jaromír Jágr s Tomášem Plekancem nebudou hrát věčně a skupina následovníků chybí. Naděje nevyvolává ani pohled na výsledky mladých Rytířů, naopak budí spíše obavy.

Co bude s Kladnem? I kdyby se v extralize zachránilo, budoucnost nevypadá růžově. | Foto: Roman Mareš / Rytíři Kladno

Potíže s výchovou hráčů nejsou v Kladně ničím novým. "Nevím, kde ten problém vznikl, ale přetrvává už přes deset let. Klub přestal vychovávat hráče, připadá mi, jako by se přestalo pracovat s mládeží," říká bývalý útočník a olympijský vítěz Martin Procházka.

Když v dospělém hokeji v 90. letech začínal, patřilo Kladno do horní poloviny tabulky nejvyšší soutěže. Zato když Procházka v roce 2010 končil, bylo tomu naopak. Standardem se stával boj o udržení.

V sezoně 2012/13, v první polovině ovlivněné výlukou NHL, si Rytíři naposled zahráli v extraligovém play off a naposled se hladce zachránili. O rok později sestoupili a v první lize strávili pět sezon. Před dvěma lety se do extraligy vrátili, ale okamžitě ji zase opustili.

A jak to vypadá po jejich letošním postupu? Po 27 zápasech mají 24 bodů, pouze pětkrát vyhráli v základní hrací době. Před patnáctým Zlínem mají k dobru osm bodů, na třinácté Karlovy Vary ztrácí jedenáct. Současné umístění by znamenalo baráž proti vítězi první ligy. Znovu.

"Kladno hraje v této sezoně asi tak, jak se očekávalo. Postoupilo proti Jihlavě na poslední chvíli, Jarda Jágr měl těžké poskládat mančaft, trh byl v té době už přebraný. Musel jít cestou mnoha hráčů ze zahraničí a nový tým teď bojuje, jak může," hodnotí Procházka.

Pokud skončí Rytíři v baráži i tentokrát, narazí na stejný problém. Hrající majitel Jágr stěží poskládá kádr dopředu, když nebude vědět, zda zůstane v extralize, nebo sestoupí.

"Bylo by špatné, kdyby v Kladně nepřemýšleli o tom, že se baráži mohou ještě vyhnout. Ale musí koukat i pod sebe, Zlín se trochu zvedl a náskok osmi bodů nemusí stačit," uznává autor zlatého gólu z mistrovství světa 1996 ve Vídni.

Kladno vyhrálo jen jednou o více než jeden gól, na každý bod se nadře. "Sráží je nedisciplinovanost, kvůli tomu prohrávají. Navíc jim nevychází první třetiny a málokdy se jim podaří zápas otočit," přidává Procházka.

V brance drží Rytíře kanadský objev Landon Bow z AHL. Gólman, který zasáhl do všech zápasů, odchytal nejvíce minut v extralize a připsal si nejvíce zákroků. Nebýt jeho, Kladno by bylo možná poslední. V útoku Středočeši nepřekvapivě spoléhají hlavně na duo veteránů.

Tomáš Plekanec (5+18) je v 39 letech nejproduktivnějším hráčem týmu, Jaromír Jágr (7+11) se i s blížící padesátkou drží v závěsu. Výraznější příspěvek mladších hráčů však chybí.

"Jarda s Plekym hrají prim, neuvěřitelně to na nich stojí. Když nezařídí dva nebo tři góly, Kladno zřídkakdy zaboduje. Než přestanou hrát, bude potřeba změnit myšlení klubu a začít pracovat na zapojení odchovanců nebo hráčů z blízkého okolí," míní někdejší kanonýr Procházka.

Tahounem do budoucna by měl být třiadvacetiletý Adam Kubík, na MS juniorů se teď chystá zadák Jiří Ticháček. Martinu Keharovi je už 27 let, Antonínu Melkovi přes třicet. Další odchovanci se stabilním místem v kabině dospělých Rytířů nejsou. Ale kde je brát?

Junioři prožívají tragickou sezonu, se ziskem osmi bodů a skóre 40:103 jsou po 23 zápasech extraligy poslední, dvacátí. Míří za sestupem.

Také dorostenci Rytířů patří mezi horší výběry své nejvyšší soutěže a druhý městský mládežnický celek Pracovní zálohy (PZ) Kladno je tam beznadějně poslední. 21 utkání, jediný bod, skóre 24:214, v průměru inkasuje přibližně deset gólů na zápas.

"Spolupráce těch dvou klubů v mládeži není na dobré úrovni. Není to o tom, že by bylo málo dětí, spíš je potřeba nastavit společnou koncepci, stejné podmínky pro oba kluby a snažit se vychovávat hráče pro áčko," zamýšlí se Procházka.

Ve své době byl zvyklý na něco jiného. "Dříve měly oba kluby společný cíl, vycházelo se z velmi kvalitního dorostu a juniorky. Teď to v mládeži není žádná sláva. Přitom pokud chce Kladno hokejově přežít, musí se na práci s mladými nutně zaměřit," dodává čtyřnásobný mistr světa.

Jinak přijde po Jágrovi s Plekancem potopa a Kladno zakotví jen v první lize. Se stadionem, který nyní prochází opravou střechy za 200 milionů korun a u něhož se plánuje celková modernizace za půl miliardy.

"Byla by obrovská škoda, kdyby Kladno dopadlo třeba jako Chomutov, kde teď hraje své domácí zápasy. Piráti mají skvělou arénu a hrají v ní krajský přebor," uzavírá Procházka.

Dnes od 17 hodin (O2 TV Sport) tam nastoupí Kladno proti Pardubicím.