Proč ho nepovýší do NHL? Nikdo nepálí jako on, fandí českému střelci Američané

Šéf americké automobilky Tesla Elon Musk zvažuje, že se své pozice vzdá a stane se influencerem. V pátek to napsal na Twitteru. Musk už v minulosti několik zopakoval, že lidé by neměli pracovat tak moc jako on.

"Zvažuji, že zanechám své práce a stanu se influencerem na plný úvazek. Co si o tom myslíte?" napsal bez dalších podrobností šéf Tesly. Není ani jasné, zda své prohlášení myslí vážně, upozornila agentura Reuters. Muskovy hojné příspěvky na sociálních sítích nejednou vyvolaly kontroverzi.

Musk také založil a vede vesmírnou společnost SpaceX, šéfuje start-upu Neuralink, který vyrábí mozkové čipy, a stojí v čele infrastrukturní firmy The Boring Company. V lednu při konferenčním hovoru řekl, že očekává, že Teslu povede "několik let".

"Bylo by příjemné mít trochu více volného času a nepracovat ve dne v noci, od probuzení do usnutí, sedm dní v týdnu. To je dost intenzivní," poznamenal už dříve Musk.