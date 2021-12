Detroit nedohnal ztrátu ani s pomocí Hronka, bodovali také dva další Filipové a Zacha

Obránce Filip Hronek vstřelil v NHL po přihrávce Filipa Zadiny gól a navrch přidal asistenci, ale hokejisté Detroitu podlehli v Coloradu 3:7. New Jersey nestačila branka Pavla Zachy a prohrálo na svém ledě s Nashvillem 2:3. Filip Chytil si připsal asistenci u rozdílové branky New York Rangers, kteří zvítězili v Buffalu 2:1.

Detroitu utekl začátek a už v 11. minutě prohrával 0:3. Na přelomu první a druhé třetiny snížil na 2:3, přičemž u kontaktního gólu asistoval Hronek. Colorado ale kontrovalo v rozmezí 24. až 28 minuty další třígólovou smrští a odskočilo na 6:2.

Hronek se prosadil ještě v prostřední části z přesilové hry, když po Zadinově pasu střílel bez přípravy zpoza levého kruhu. Domácí zpečetili výhru v závěru při power play soupeře a potřetí v řadě skórovali v utkání nejméně sedmkrát, což se naposledy povedlo Pittsburghu v roce 1995. Dva jejich góly dal André Burakovsky. Hronek se Zadinou zaznamenali shodně tři záporné body do statistiky +/-.

"Nejšílenější je, že pořád ještě nehrajeme nejlépe, jak umíme," uvedl Devon Toews, který přihrál na tři góly Colorada. "Kluci se dobře pohybují, dobře střílí a hodně se tlačí do branky. Mnohem lépe se také v útočném pásmu rozhodují, co udělají s pukem. Jsou hodně aktivní, podporují je obránci. Pro soupeře je těžké to pokrýt," řekl kouč Avalanche Jared Bednar.

Zacha otevřel ve 32. minutě skóre. Na gól mu přihrál Jesper Bratt od zadního mantinelu před branku a český útočník překonal střelou nad lapačku Juuse Sarose, jemuž dělal náhradníka David Rittich. Nashville otočil ještě ve druhé třetině trefami Romana Josiho a Eeliho Tolvanena a ve 46. minutě zvýšil Jakov Trenin. New Jersey zdramatizovalo zápas v čase 58:55 brankou Jegora Šarangoviče, další tlak domácích ale vyšel naprázdno.

Zacha litoval, že si nepomohli přesilovou hrou. Nevyužili ani jednu ze čtyř. "Nedotáhli jsme tam některé akce, málo jsme v nich stříleli na branku," řekl český útočník, který je společně s Andreasem Johnsonem s devíti trefami nejlepším střelcem týmu.

Rangers vedli od páté minuty, když využil přesilovou hru Mika Zibanejad. V polovině utkání zvýšil z dorážky Alexis Lafreniére, druhou asistenci si u gólu připsal Chytil. Zbytek obstaral brankář Alexandar Georgijev, jenž kryl 36 střel včetně 17 pokusů domácích ve třetí třetině. Překonal jej pouze v 55. minutě Brett Murray. Buffalo prohrálo pošesté v řadě. V závěru sice dalo vyrovnávací gól, ten byl však odvolán kvůli postavení mimo hru.

Stejně jako Rittich nezasáhli v pátek do hry ani další čeští gólmani. Karel Vejmelka kryl záda Scottu Wedgewoodovi, který inkasoval při prohře Arizony 1:3 s Floridou všechny branky v úvodní třetině, ale zápas dochytal. Hosté s Radko Gudasem v sestavě se výhrou posunuli do čela soutěže před Minnesotu. Vítek Vaněček zůstal na lavičce Washingtonu, který podlehl Pittsburghu 2:4. V dresu vítězů odehrál Dominik Simon necelých šest minut.

Vancouver vyhrál pod vedením nového trenéra Bruce Boudreaua i třetí zápas, Winnipeg zdolal 4:3 po nájezdech. Dva góly vítězů vstřelil Nils Höglander, gólman Thatcher Demko kryl 34 střel a tři nájezdy. Rozstřel rozhodl Elias Pettersson forsbergovskou kličkou.

Philadelphia, která začátkem týdne sáhla k odvolání trenéra Alaina Vigneaulta, zvítězila 4:3 ve Vegas a zastavila sérii proher na čísle deset. Hlavním strůjcem úspěchu byl gólman Carter Hart, jenž zneškodnil 41 střel.

NHL:

Buffalo - NY Rangers 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Branky: 55. B. Murray - 5. Zibanejad, 30. Lafreniére (Chytil). Střely na branku: 37:31. Diváci: 9703. Hvězdy zápasu. 1. Zibanejad, 2. Georgijev (oba NY Rangers), 3. Luukkonen (Buffalo).

Washington - Pittsburgh 2:4 (0:1, 0:2, 2:1)

Branky: 48. Kuzněcov, 58. Eller - 17. Heinen, 29. B. McGinn, 32. Kapanen, 59. Carter. Střely na branku: 31:33. Diváci: 18.573. Hvězdy zápasu: 1. Kapanen (Pittsburgh), 2. Eller (Washington), 3. Jarry (Pittsburgh).

Colorado - Detroit 7:3 (3:1, 3:2, 1:0)

Branky: 8. a 25. Burakovsky, 6. Compher, 11. Helm, 24. MacKinnon, 28. Girard, 56. Makar - 20. Naměstnikov, 24. Veleno (Hronek), 34. Hronek (Zadina). Střely na branku: 47:40. Diváci: 18.021. Hvězdy zápasu: 1. Burakovsky, 2. D. Toews, 3. MacKinnon (všichni Colorado).

New Jersey - Nashville 2:3 (0:0, 1:2, 1:1)

Branky: 32. Zacha, 59. Šarangovič - 34. Josi, 38. Tolvanen, 47. Trenin. Střely na branku: 31:27. Diváci: 14.218. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Trenin, 3. Tolvanen (všichni Nashville).

Arizona - Florida 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)

Branky: 17. Kessel - 10. Hörnqvist, 10. S. Bennett, 20. S. Reinhart. Střely na branku: 23:23. Diváci: 11.974. Hvězdy zápasu: 1. Hörnqvist, 2. S. Reinhart (oba Florida), 3. Kessel (Arizona).

Vancouver - Winnipeg 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 1:2, 0:0 - 0:0)

Branky: 7. a 20. Höglander, 28. Garland, rozhodující sam. nájezd E. Pettersson - 12. Wheeler, 27. Connor, 32. Scheifele. Střely na branku: 36:37. Diváci: 18.457. Hvězdy zápasu: 1. Höglander (Vancouver), 2. Connor (Winnipeg), 3. Demko (Vancouver).

Vegas - Philadelphia 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Branky: 39. a 59. Pacioretty, 20. W. Karlsson - 5. K. Hayes, 26. Willman, 44. Couturier, 50. J. van Riemsdyk. Střely na branku: 44:25. Diváci: 18.011. Hvězdy zápasu: 1. Hart, 2. Couturier (oba Philadelphia), 3. Pacioretty (Vegas).

Tabulka NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 26 18 4 4 99:72 40 2. Tampa Bay 26 17 4 5 89:70 38 3. Toronto 28 18 2 8 88:71 38 4. Detroit 28 13 3 12 78:96 29 5. Boston 23 13 2 8 65:60 28 6. Buffalo 26 8 3 15 71:94 19 7. Ottawa 24 7 1 16 63:93 15 8. Montreal 28 6 3 19 61:98 15

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 26 18 3 5 79:67 39 2. Washington 27 16 6 5 94:69 38 3. Carolina 25 18 1 6 81:55 37 4. Pittsburgh 26 13 5 8 79:70 31 5. Columbus 25 13 1 11 81:82 27 6. New Jersey 25 10 5 10 72:82 25 7. Philadelphia 25 9 4 12 60:85 22 8. NY Islanders 22 6 5 11 46:68 17

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 26 19 1 6 101:74 39 2. Nashville 27 16 1 10 80:75 33 3. Colorado 24 15 2 7 106:82 32 4. St. Louis 26 14 4 8 90:75 32 5. Winnipeg 27 13 5 9 82:76 31 6. Dallas 24 13 2 9 68:68 28 7. Chicago 26 10 2 14 58:81 22 8. Arizona 26 5 2 19 45:96 12

