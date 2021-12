Kämpf po kuriózním odrazu puku vystřelil Torontu výhru. Voráček má dvě asistence

Český hokejový útočník David Kämpf pomohl Torontu vítězným gólem k výhře 5:4 nad Chicagem. Kromě Kämpfa se na výhře Maple Leafs podíleli také asistující Ondřej Kaše a brankář Petr Mrázek. Jednu branku poražených vstřelil Dominik Kubalík. V duelu New Jersey s NY Islanders si gólovou nahrávku připsal Pavel Zacha, prohru Devils 2:4 ovšem neodvrátil.

Torontský Kämpf rozhodl gólově bohatý zápas proti Chicagu v čase 58:40, kdy využil nepředvídatelného odrazu puku od zadního mantinelu a překonal bezmocného gólmana Kevina Lankinena. Kämpf vstřelil čtvrtou branku v ročníku a již podruhé se prosadil proti Blackhawks, v jejichž dresu strávil předchozí čtyři sezony.

Vítězný gól Davida Kämpfa v čase 58:40:

Chicago do utkání vstoupilo dobře a zásluhou Jonathana Toewse šlo do brzkého vedení. Maple Leafs ovšem dokázali ještě v průběhu prvního dějství vstřelit tři branky a otočili vývoj duelu. Na rozdíl dvou gólů zvýšil v přesilové hře po Kašeho asistenci kanonýr Auston Matthews. Kaše se po dvougólovém představení proti Tampě Bay posunul do prvního útoku Javorových listů, kde po boku Matthewse a Michaela Buntinga odehrál 19 minut.

Toronto v úvodu druhé třetiny přidalo čtvrtou branku, Blackhawks se ale dokázali do zápasu vrátit a třemi trefami srovnali na 4:4. Kontaktní gól na 3:4 vstřelil ve 42. minutě Kubalík, jenž překonal Mrázka po výborné práci Phillipa Kurasheva. V 51. minutě smazal tříbrankové manko Jake McCabe, v závěru ale Torontu vystřelil vítězství Kämpf.

Gólman Mrázek při návratu po zranění pomohl Torontu k výhře jednatřiceti zásahy.

Zacha svou šestou asistencí v sezoně vymyslel branku pro Jacka Hughese, jenž poslal New Jersey na ledě NY Islanders do vedení 2:1. Domácí Ostrované však třemi góly otočili vývoj utkání a vyhráli druhý z posledních třech zápasů. Devils podruhé za sebou prohráli.

Tomáš Hertl brankou pomohl San Jose k výhře 2:1 nad Dallasem. Jakub Voráček dvakrát asistoval u vítězství Columbusu, jednu nahrávku si připsal také David Pastrňák.

NHL:

Pittsburgh - Anaheim 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka: 6. B. McGinn. Střely na branku: 29:33. Diváci: 17.435. Hvězdy zápasu: 1. DeSmith, 2. McGinn, 3. Aston Reese (všichni Pittsburgh).

St. Louis - Montreal 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Branky: 2. Bučněvič, 29. Joshua, 36. I. Barbašev, 51. Krug - 42. A. Romanov. Střely na branku: 37:23. Diváci: 16.829. Hvězdy zápasu: 1. Lindgren, 2. Krug, 3. Joshua (všichni St. Louis).

Buffalo - Washington 2:3 po sam. nájezdech (1:1, 1:0, 0:1 - 0:0)

Branky: 14. Hinostroza, 23. Butcher - 4. Eller, 46. Fehérváry, rozh. nájezd Oshie. Střely na branku: 31:42. Vítek Vaněček odchytal za Washington 64 minut a 47 sekund, inkasoval dvě branky ze 31 střel a úspěšnost zákroků měl 93,5 procenta. Diváci: 9554. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen (Buffalo), 2. Vaněček (Washington), 3. Hinostroza (Buffalo).

Toronto - Chicago 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)

Branky: 3. Tavares, 10. W. Nylander, 15. Matthews (O. Kaše), 24. Engvall, 59. Kämpf - 2. J. Toews, 37. C. Murphy, 42. D. Kubalík, 51. McCabe. Střely na branku: 26:35. Petr Mrázek odchytal za Toronto celý zápas, inkasoval 4 branky z 35 střel a úspěšnost zákroků měl 88,6 procenta. Diváci: 18.934. Hvězdy zápasu: 1. Kämpf, 2. W. Nylander (oba Toronto), 3. McCabe (Chicago).

Ottawa - Tampa Bay 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Branky: 24., 26. a 57. B. Tkachuk, 13. Norris. Střely na branku: 23:25. Diváci: 13.076. Hvězdy zápasu: B. Tkachuk, 2. Batherson, 3. A. Forsberg (všichni Ottawa).

NY Islanders - New Jersey 4:2 (1:2, 2:0, 1:0)

Branky: 18. Dobson, 29. Greene, 37. Parise, 50. Pageau - 18. Bratt, 19. J. Hughes (Zacha). Střely na branku: 29:32. Diváci: 17.255. Hvězdy zápasu: 1. Pageau, 2. Barzal, 3. O. Wahlstrom (všichni NY Islanders).

Arizona - Philadelphia 3:5 (1:1, 1:3, 1:1)

Branky: 2. Beagle, 31. N. Schmaltz, 52. Crouse - 2. a 33. J. van Riemsdyk, 26. Laughton, 32. P. Brown, 48. Giroux. Střely na branku: 32:34. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu 57 minut a 9 sekund, inkasoval pět branek ze 34 střel a úspěšnost zákroků měl 85,3 procenta. Diváci: 10.562. Hvězdy zápasu: 1. J. van Riemsdyk, 2. Konecny (oba Philadelphia), 3. Nick Schmaltz (Arizona).

Los Angeles - Minnesota 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Branky: 35. Danault, 51. B. Lemieux - 34. M. Foligno. Střely na branku: 37:31. Diváci: 15.897. Hvězdy zápasu: 1. Quick, 2. Danault, 3. Doughty (všichni Los Angeles).

San Jose - Dallas 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 9. Hertl, 37. E. Karlsson - 49. M. Raffl (R. Faksa). Střely na branku: 25:35. Diváci: 14.145. Hvězdy zápasu: 1. Reimer, 2. E. Karlsson (oba San Jose), 3. Holtby (Dallas).

Seattle - Columbus 4:5 v prodl. (0:0, 1:4, 3:0 - 0:1)

Branky: 34. McCann, 44. Schwartz, 45. Geekie, 56. Vince Dunn - 37. a 40. Domi, 29. O. Bjorkstrand, 32. Roslovic (J. Voráček), 61. Bean (J. Voráček). Střely na branku: 32:29. Diváci: 17.151. Hvězdy zápasu: 1. J. Bean, 2. Domi (oba Columbus), 3. Vince Dunn (Seattle).

Calgary - Boston 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)

Branky: 33. M. Tkachuk, 59. Monahan - 18. Clifton, 26. B. Marchand (Pastrňák), 27. McAvoy, 43. Frederic. Střely na branku: 42:27. Diváci: 16.190. Hvězdy zápasu: 1. Bergeron, 2. Marchand, 3. Ullmark (všichni Boston).

Edmonton - Carolina 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)

Branky: 31. Nugent-Hopkins - 8. a 58. Aho, 27. Niederreiter. Střely na branku: 23:31. Diváci: 18.025. Hvězdy zápasu: 1. Aho (Carolina), 2. Nugent-Hopkins (Edmonton), 3. Slavin (Carolina).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Florida 26 18 4 4 99:72 40 2. Toronto 29 19 2 8 93:75 40 3. Tampa Bay 27 17 4 6 89:74 38 4. Boston 24 14 2 8 69:62 30 5. Detroit 28 13 3 12 78:96 29 6. Buffalo 27 8 4 15 73:97 20 7. Ottawa 25 8 1 16 67:93 17 8. Montreal 29 6 3 20 62:102 15

Metropolitní divize:

1. Washington 28 17 6 5 97:71 40 2. Carolina 26 19 1 6 84:56 39 3. NY Rangers 26 18 3 5 79:67 39 4. Pittsburgh 27 14 5 8 80:70 33 5. Columbus 26 14 1 11 86:86 29 6. New Jersey 26 10 5 11 74:86 25 7. Philadelphia 26 10 4 12 65:88 24 8. NY Islanders 23 7 5 11 50:70 19

Západní konference:

Centrální divize:

1. Minnesota 27 19 1 7 102:76 39 2. St. Louis 27 15 4 8 94:76 34 3. Nashville 27 16 1 10 80:75 33 4. Colorado 24 15 2 7 106:82 32 5. Winnipeg 27 13 5 9 82:76 31 6. Dallas 25 13 2 10 69:70 28 7. Chicago 27 10 2 15 62:86 22 8. Arizona 27 5 2 20 48:101 12

Pacifická divize: