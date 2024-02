Kladno schytalo výprask od Boleslavi a má jistotu baráže. Bude ji hrát potřetí v řadě

Hokejisté Kladna podlehli ve 48. kole extraligy Mladé Boleslavi 0:5 a jsou jistým účastníkem baráže, kterou hráli i v předešlých dvou sezonách. Vítkovice zdolaly Plzeň jediným gólem, Třinec zvládl přestřelku v Karlových Varech.

Rytíři ztrácejí čtyři kola před koncem základní části na své dnešní přemožitele 15 bodů. Třináctí Bruslaři mají stále ještě šanci na postup do předkola play off. Odstup od Karlových Varů snížili na sedm bodů.

Mladá Boleslav rozhodla třemi góly v úvodní desetiminutovce. K vítězství jí čtvrtým čistým kontem v sezoně pomohl brankář Jan Růžička a třemi kanadskými body útočníci Pavol Skalický a Matti Järvinen.

Rytíři v sestavě bez svého majitele Jaromíra Jágra, který po návratu ze zámoří sledoval zápas ze skyboxu, pykali hned za své první vyloučení ze závěru první minuty. Kanaďan Sideroff si z trestu za podražení odseděl jen dvacet vteřin, neboť Lantošiho střelu z prostoru mezi kruhy zvedl tečí jeden z bránících hráčů mimo dosah brankáře Bowa.

Dvojitou pohromu pro Kladno přinesla desátá minuta a v ní dva góly hostů v rozmezí 17 sekund. Nejdříve Skalický z mezikruží prostřelil Bowa, hned nato ujel po pravém křídle Švéd Rohdin a kotouč zvedl nad lapačku kanadského brankáře. Omráčení domácí si vyžádali oddechový čas a sáhli k rošádě gólmanů, nastoupil Lotyš Mitens.

Po první přestávce Kladno zapnulo, ale jeho snaha narážela na jistého Růžičku v brance Mladé Boleslavi. Hosté v půlce zápasu ztratili kapitána Jánošíka, puk ho trefil do obličeje a krvácející musel do ošetřovny. Rytířům ve středočeském derby nepomohla ani jejich první početní výhoda, kterou hráli až ve 35. minutě. Soupeře ve druhé třetině přestříleli 18:9, ale nebylo jim to nic platné.

Pokud si poslední celek extraligy do třetí třetiny dával ještě nějaké naděje, zchladil ho Pavlíkův zásah od modré čáry po pouhých 28 vteřinách. Kladno ani ve zbývajícím čase brankáře Růžičku neodčarovalo, naopak v závěru ještě inkasovalo po přesilovkové trefě Romana zblízka. A tak musí znovu do baráže, v níž extraligu udrželo loni proti Zlínu i předloni v sérii s Jihlavou.

Energie stále hraje o předkolo

Třinec vyhrál v Karlových Varech 5:4, Energii porazil i počtvrté v sezoně a připsali si sedmou výhru v řadě. Úřadující mistr snížil svou ztrátu na druhou Spartu na šest bodů.

Západočeši dnes dokázali smazat tříbrankovou ztrátu, v 58. minutě utkání rozhodl obránce Jakub Jeřábek. Karlovy Vary prohrály počtvrté za sebou, i nadále jsou dvanácté a stále nemají jistý postup do předkola play off.

Jediný gól postačil hokejistům Vítkovic ve 48. kole extraligy k vítězství nad Plzní. Vítězství 1:0 jim zajistil Roberts Bukarts svým čtrnáctým zásahem sezony už ve čtvrté minutě utkání.

Brankář Lukáš Klimeš podruhé za sebou vychytal nulu 128 minut už nekapituloval, čisté konto udržel pošesté v sezoně. Ostravané si připsali třetí výhru za sebou, z posledních sedmi kol pětkrát vyhráli a ještě stále mají naději na posun do osmičky.

48. kolo hokejové extraligy:

Rytíři Kladno - BK Mladá Boleslav 0:5 (0:3, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. Lantoši (Pyrochta, Skalický), 10. Skalický (Lantoši, A. Čech), 10. Rohdin (Järvinen), 41. F. Pavlík (Rohdin, Järvinen), 58. O. Roman (Skalický, Järvinen). Rozhodčí: Kika, Šindel - Ondráček, Thuma. Vyloučení: 3:1. Využití: 0:2. Diváci: 2571.

Sestavy:

Kladno: Bow (10. Mitens) - Slováček, Nemčík, Hejda, Veber, Trojna, Ticháček - Tralmaks, Melka, Sideroff - M. Procházka, Klepiš, Smoleňák - Jarůšek, Pytlík, Strnad - Frolík, Vimmer, Bláha. Trenér: Vejvoda.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Bernad, Pyrochta, F. Pavlík, Jánošík, Lintuniemi, Gewiese, A. Čech - Lantoši, O. Roman, Skalický - Rohdin, Järvinen, Hradec - Malát, Fořt, Krivošík - J. Stránský, Závod, Malínek. Trenér: R. Král.

HC Energie Karlovy Vary - HC Oceláři Třinec 4:5 (2:4, 2:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 2. O. Beránek (Černoch), 18. Kangasniemi (Mikyska, Rachůnek), 33. Stříteský (Černoch, Bartejs), 36. Černoch (Huttula, Hladonik) - 1. Nestrašil (Marinčin, Polášek), 12. Kurovský (J. Jeřábek, Daňo), 17. M. Růžička (Dravecký), 17. Nestrašil, 58. J. Jeřábek. Rozhodčí: Šír, Mejzlík - Hlavatý, Gerát. Vyloučení: 2:4. Využití: 2:0. Diváci: 3053.

Sestavy:

Karlovy Vary: Frodl (17. Habal) - Huttula, Plutnar, Stříteský, McFadden, Mikyska, Bartejs, Dlapa - Kružík, Jiskra, Rachůnek - O. Procházka, Gríger, Kangasniemi - O. Beránek, Černoch, Hladonik - Koffer, Kofroň, Redlich. Trenér: Eismann.

Třinec: Mazanec - Marinčin, Polášek, Kundrátek, Nedomlel, Adámek, J. Jeřábek, Mrtka - M. Růžička, Nestrašil, D. Voženílek - Kurovský, L. Hudáček, Daňo - Spěváček, P. Vrána, M. Roman - Hrehorčák, Čacho, Dravecký. Trenér: Moták.

HC Vítkovice Ridera - HC Škoda Plzeň 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)

Branka a nahrávka: 4. Roberts Bukarts (Rihards Bukarts). Rozhodčí: Cabák, Stano - Axman, Rožánek. Vyloučení: 1:3. Bez využití. Diváci: 5009.

Sestavy:

Vítkovice: Klimeš - Raskob, Percy, Grman, Mikuš, Prčík, Auvitu, R. Jeřábek - P. Zdráhal, Barinka, Fridrich - Rihards Bukarts, Krieger, Roberts Bukarts - Lednický, Claireaux, R. Půček - Přibyl, Chlán, Peterek. Trenér: Trnka.

Plzeň: Hlavaj - Zámorský, Malák, Dujsík, Kvasnička, Bučko, Laakso - Schleiss, Indrák, Holešinský - Lev, Mertl, Matýs - Rekonen, Benák, Pour - Jansa, Soukup, Straka. Trenér: Kořínek.