Pastrňák má další gól. Boston ztratil tříbrankový náskok, ale vyhrál v prodloužení

Český útočník David Pastrňák přispěl v NHL gólem a přihrávkou k výhře hokejistů Bostonu 6:5 v prodloužení na ledě Edmontonu. U vítězné branky asistoval další český forvard Pavel Zacha.

Boston odskočil domácím ve druhé třetině z 1:1 na 4:1. Čtvrtý gól padl po akci Pastrňáka, jehož střelu doklepl do odkryté branky Jake DeBrusk. Edmonton smazal manko mezi 36. až 48. minutou, ale Pastrňák vrátil týmu vedení. Český útočník se prosadil v čase 52:41 švihem z levého kruhu k bližší tyči. Už za 42 sekund ale vyrovnal Zach Hyman.

V prodloužení Boston ubránil oslabení a poté udeřil. Zacha přihrál DeBruskovi, jehož střelu domácí zblokovali. Puku se mezi kruhy zmocnil Charlie McAvoy, elegantně se zbavil obránce a bekhendovou kličkou rozhodl.

"Mají skvělý tým. Ve třetí třetině nás zatlačili a nabalovalo se to, ale odpověděli jsme správně. Po vyrovnání na 4:4 jsme další čtyři minuty kontrolovali a dali gól," uvedl trenér Bostonu Jim Montgomery. "Líbilo se mi, že jsme se nenechali ovlivnit tím, co se stalo. Ať už to bylo pozitivní, nebo negativní, pokračovali jsme ve své hře," doplnil.

Český brankář Karel Vejmelka inkasoval šestkrát z 36 střel a neodvrátil prohru Arizony 3:6 s Torontem. Základ úspěchu položilo v úvodní třetině,

kterou ovládlo i díky dvěma využitým přesilovým hrám 3:0. Matthews dal v šesté minutě druhý gól týmu a svůj padesátý v sezoně, když zaskočil Vejmelku střelou z ostrého úhlu od pravého mantinelu. Nejlepší střelec ročníku zvýšil ve 37. minutě na 4:2 z dorážky. Dva góly vstřelil i jeho spoluhráč William Nylander. Arizona prohrála pojedenácté v řadě.

Matthews dosáhl na padesát tref už v 54. utkání sezony a v historii NHL to dokázal nejrychleji ze všech hokejistů narozených v USA. Absolutní rekord drží Wayne Gretzky, který překonal magickou hranici po 39 zápasech. Pokud útočník Toronta udrží gólový průměr, dostane se na 70 branek, což se naposledy stalo v NHL před 31 lety a jen čtrnáctkrát v historii soutěže.

Pro Matthewse byl zápas speciální i z jiného pohledu. Vyrůstal pět mil od haly, kde hraje Arizona zápasy, a fandil odmala Coyotes. "Doufám, že můžu být pro zdejší mladé kluky inspirací, povzbuzením. Nezáleží, odkud jste. Hlavní je, abyste makali, pak se vaše sny mohou splnit," řekl Matthews, který v každé ze svých osmi sezon v NHL dal alespoň 34 branek a dvakrát se stal králem střelců NHL. Ve 26 letech už má na kontě 350 gólů. "Cítím se vděčný, v jaké jsem teď pozici a udělám vše, co je v mých silách, abych takhle i nadále pokračoval," doplnil.

V čele tabulky střelců vede Matthews o 12 gólů před Samem Reinhartem z Floridy. Třetí Nikita Kučerov a David Pastrňák dali 36 branek.

Vejmelka si připsal prohru v osmém utkání za sebou, v němž nastoupil od začátku. Další čeští brankáři plnili ve středečním programu roli náhradních brankářů. Petr Mrázek sledoval z lavičky prohru Chicaga 1:3 s Philadelphií. Lukáš Dostál kryl záda Johnu Gibsonovi, který inkasoval šestkrát při prohře Anaheimu 4:7 doma s Columbusem.

Utkání v Anaheimu nabídlo nezvyklý průběh. Ducks prohrávali ve 23. minutě 0:4, ale ještě před druhou přestávkou vyrovnali. Závěrečnou třetinu ale ovládl Columbus, pod jehož výhru se podepsali Zach Werenski dvěma góly a Boone Jenner třemi body (1+2). Domácím nestačily dva góly Masona McTavishe.

Výsledky NHL:

Edmonton - Boston 5:6 v prodl. (1:1, 1:3, 3:1 - 0:1)

Branky: 12. a 36. Foegele, 47. Janmark, 48. Perry, 54. Hyman - 3. Geekie, 21. Marchand, 25. Frederic, 34. DeBrusk (Pastrňák), 53. Pastrňák, 64. McAvoy (Zacha). Střely na branku: 43:35. Diváci: 18.347. Hvězdy zápasu: 1. Foegele, 2. Perry (oba Edmonton), 3. DeBrusk (Boston).

Montreal - Buffalo 2:3 (1:0, 1:3, 0:0)

Branky: 13. Xhekaj, 27. Struble - 25. Girgensons, 30. Skinner, 39. Tuch. Střely na branku: 31:23. Diváci: 21.105. Hvězdy zápasu: 1. Luukkonen (Buffalo), 2. Roy, 3. Xhekaj (oba Montreal).

Chicago - Philadelphia 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)

Branky: 8. Blackwell - 7. Sanheim, 24. Konecny, 32. Hathaway. Střely na branku: 22:33. Diváci: 18.245. Hvězdy zápasu: 1. Konecny, 2. Sanheim (oba Philadelphia), 3. Blackwell (Chicago).

Arizona - Toronto 3:6 (0:3, 3:1, 0:2)

Branky: 25. Maccelli, 26. Hayton, 40. Guenther - 6. a 37. Matthews, 16. a 42. W. Nylander, 2. McMann, 49. Tavares. Střely na branku: 26:36. Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval šest branek z 36 střel a úspěšnost zásahů měl 83,33 procenta. Diváci: 4600. Hvězdy zápasu: 1. Matthews, 2. W. Nylander, 3. Brodie (všichni Toronto).

Anaheim - Columbus 4:7 (0:3, 4:1, 0:3)

Branky: 37. a 39. McTavish, 30. Terry, 40. Killorn - 4. a 19. Werenski, 23. a 48. Kuraly, 10. Gaudreau, 47. Činachov, 60. Jenner. Střely na branku: 31:27. Diváci: 14.518. Hvězdy zápasu: 1. Jenner (Columbus), 2. Terry (Anaheim), 3. Werenski (Columbus).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 57 34 11 12 195:155 79 2. Florida 56 37 4 15 188:137 78 3. Toronto 55 31 8 16 203:173 70 4. Tampa Bay 57 30 5 22 195:193 65 5. Detroit 55 29 6 20 194:179 64 6. Buffalo 56 25 4 27 164:172 54 7. Montreal 56 22 8 26 159:201 52 8. Ottawa 53 23 3 27 178:189 49

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 56 37 3 16 188:157 77 2. Carolina 55 33 5 17 187:158 71 3. Philadelphia 57 30 7 20 170:166 67 4. New Jersey 55 28 4 23 185:191 60 5. NY Islanders 55 23 14 18 165:187 60 6. Washington 54 25 8 21 137:169 58 7. Pittsburgh 53 24 8 21 155:144 56 8. Columbus 55 18 10 27 165:206 46

Západní konference:

Centrální divize:

1. Dallas 57 34 8 15 212:174 76 2. Colorado 57 35 4 18 212:182 74 3. Winnipeg 54 34 5 15 165:128 73 4. St. Louis 55 29 2 24 162:172 60 5. Nashville 56 29 2 25 172:182 60 6. Minnesota 56 26 6 24 177:189 58 7. Arizona 56 23 4 29 163:184 50 8. Chicago 57 15 3 39 119:202 33

Pacifická divize: