České kolonii hrozí další zúžení. Boston myslí na posily, může obětovat mladého dříče

I kvůli nepřesvědčivým výkonům z poslední doby shání hokejový hokejový Boston posily pro play off NHL. Výměnou by to mohl odnést mladý člen tamní české kolonie.

Ještě v minulém ročníku válelo v hlavním týmu bostonských Bruins šest Čechů.

David Krejčí ale ukončil kariéru, Tomáš Nosek odešel a Jakub Zbořil spadl na farmu, odkud se - alespoň zatím - neodrazil zpět.

Momentálně tak českou kolonii v Bostonu tvoří jen útočníci David Pastrňák, Pavel Zacha a Jakub Lauko. Tomu navíc hrozí výměna. Zase.

Před třemi roky vzbuzoval zájem coby mladičký farmář, loni už jako příležitostný hráč NHL.

Nyní v nejlepší lize světa hraje na plný úvazek, ale nálepku forvarda, který by se mohl hodit při výměně, ze sebe nestrhl.

Ne že by dělal něco špatně. Ve 40 zápasech sice nastřádal skromný zápis 2+5, ale pokud jde o bruslení, bodyčeky a vynucování si soupeřových faulů, patří v týmu k nejlepším. Pod platovým stropem přitom nezabírá ani 800 tisíc dolarů.

"Přináší do našeho mužstva hodně tvrdosti, hraje fyzicky," hodnotil 23letého Čecha trenér Bostonu Jim Montgomery. "Není jako Krejčí, Pasta nebo Zacha. Je to spíš klasický severoamerický dříč do čtvrté lajny. Hodně těžíme z jeho rychlosti a ochoty chodit do míst, kde to bolí."

Právě kvůli této roli, která mu přináší velmi omezený icetime 9:26, je ale Lauko nahraditelný. Podobné výkony předvádí po nedávném povýšení z farmy 27letá letní posila Anthony Richard.

O čtyři roky mladší Lauko, jenž má na trhu vyšší hodnotu, by tak mohl posloužit při výměně za hokejistu, kterého teď Bruins potřebují více. To je útočník do druhé či třetí lajny, případně důrazný obránce.

Funkcionář z jiného klubu online deníku The Athletic pod příslibem anonymity potvrdil, že Lauko by na trhu mohl vzbudit zájem. "Jen nevím, jestli za něj dostanete opravdu velké jméno. Je dost hráčů jako on," dodal.

Boston by tak zřejmě musel k Laukovi něco přihodit, aby ulovil výraznou posilu.

O hráče, jako je český křídelník, tedy mladíky ze čtvrté lajny, kteří by s větším prostorem mohli rozkvést, ale obecně bývá mezi generálními manažery zájem.

Otázkou je, kdo by Lauka doplnil. Bruins stále mají jednu z nejhorších zásob talentů v lize a v minulých výměnách rozfofrovali volbu v prvním, druhém i třetím kole příštího draftu. Zdroje jsou omezené. Stejně tak místo pod platovým stropem.

Posílit ale Boston potřebuje. Byť patří k ligové špičce, k loňské dominanci má daleko.

Původně se předvídalo, že po odchodu velezkušených centrů Krejčího a Patrice Bergerona bude problém ve středu útoku. Zacha s Charliem Coylem však díru uspokojivě zalátali.

Zámořská média se shodují, že Bruins by měli koukat hlavně po tvrdém bekovi, který uleví až příliš zkoušeným brankářům, a křídelníkovi do druhé či třetí formace.

Na křídle totiž září jen Pastrňák s kapitánem Bradem Marchandem. Ostatní - byť se v některých případech hodně vyplatí - hrají nevyrovnaně.

Jasno o bostonských posilách a o tom, jestli zůstane Lauko, bude do 8. března, na kdy NHL naplánovala letošní uzávěrku přestupů.