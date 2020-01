Koreis: Jágr je v debatě o extralize úplně mimo. Kdo nemá peníze, nemůže ji hrát

Hokejový expert O2 TV Sport a bývalý extraligový útočník Jakub Koreis reaguje v komentáři pro Aktuálně.cz na rozhodnutí klubů, které (zatím) nepřevzaly řízení nejvyšší soutěže, čímž se výrazně snížila šance na její uzavření. Koreis oponuje výrokům Jaromíra Jágra a tvrdí, že se zastánci změny schovávají za plané sliby.

Po několika týdnech mediální masáže se APK (Asociace profesionálních hokejových klubů, pozn. red.) rozhodla, že od svazu nepřevezme řízení extraligy. Alespoň zatím. S tím souvisí uzavření nejvyšší soutěže, to by nyní nemělo být na pořadu dne.

Mohlo by být ještě schváleno výkonným výborem svazu, ale to je teď spíše nepravděpodobné. Svědčí o tom i závody ve zbrojení, které v posledních dnech předvádí Pardubice, Litvínov a Vítkovice, tři týmy nejohroženější přímým sestupem.

Majitelům klubů nelze upřít právo na to, aby měli jeden z nejsilnějších hlasů v rozhodování o tom, jak bude extraliga fungovat. Jsou to oni, kdo do hokeje sype peníze. Ale velká rozhodnutí pořád musí podléhat svazu. On si musí pohlídat, aby extraliga měla kvalitu, aby dokázala zásobovat národní tým a aby se kluby ze zahraničí přetahovaly o její hráče.

Majitelé schovávají své snahy za populistický výkřik - když se nebudeme bát pádu o soutěž níž, můžeme hrát více mladých hráčů. Jsou to jenom líbivé řeči. Jak tohle (ne)funguje, vidíme v první lize. Ve skutečnosti jim jde jen o peníze a manažerům o teplá místečka.

Naprosto nesouhlasím s argumentem, že" musíme extraligu uzavřít, aby zlevnila". To jsou slova Jaromíra Jágra. Těžko se vystupuje proti jednomu z nejlepších hokejistů všech dob, ale tady je úplně mimo.

Drahá extraliga není chyba hráčů

Podtext Jágrova prohlášení je jasný - hráči jsou přeplácení. A recept? Uzavřeme extraligu, týmy nebudou nuceny přetahovat se o hráče, tím pádem se jejich platy nebudou šroubovat tak vysoko. Takže všechno je chyba hráčů? Oni snad při podpisu smlouvy drží manažerům pistoli u hlavy? Ne, výše kontraktů je produktem tržního prostředí a je dána neschopností manažerů, kteří hráče přeplácí.

A to nemluvím o tom, že už dnes jsou čeští hráči ve vlastní soutěži diskriminováni tabulkovým odstupným, které výrazně omezuje jejich pohyb z mužstva do mužstva.

Rozumím pohledu, z jakého Jágr mluví. Na Kladně je nemožné sehnat podobné finanční prostředky jako v Třinci nebo na Spartě. A bez toho, aby nějakým způsobem omezil v utrácení bohaté kluby, bude Kladno každý rok odsouzené k boji o udržení.

Nepřeju nikomu nic špatného, ale extraliga fungovala bez Kladna, funguje s Kladnem a bude případně znovu fungovat bez něj. Pokud v Kladně nebo kdekoliv jinde nedokážou nadchnout pro hokej celé město (fanoušky a sponzory) a zajistit si tak stabilní příjmy, asi tam hokejová extraliga nepatří. Kruté, ale férové.

Nedává smysl držet na uzdě všechny kolem, aby pár klubů bylo v klidu.

Také hráčům jde především o peníze

Když píšu, že majitelům jde především o peníze, musím se podívat i na druhou stranu, na hráče. Snad poprvé v historii se sjednotili (alespoň naoko) a vystoupili pod hlavičkou hráčské asociace. Sice bych čekal od jejího vedení více než jen ploché prohlášení "v uzavřené lize bychom neměli o co hrát", ale aspoň hráči jasně vyjádřili názor.

Ve výsledku sice nemají žádný hlas u rozhodovacího stolu, nicméně jejich pozice určitý vliv má. V oficiálním prohlášení už nenajdete to, o co jde hráčům primárně. Ano, jde jim samozřejmě o peníze. Všichni si dobře uvědomují mechanismus, který by přinesl výrazné snížení platů.

Zmiňují se také platové stropy. Proč chceme Třinec, Spartu nebo Brno omezovat, aby zaplatily hokejistům, kteří můžou hrát kdekoliv jinde po Evropě? Vždyť to nedává smysl. To by tady Wojtek Wolski nebo Peter Mueller nehráli. A co vlastně přesně znamená platový strop? Bude se vztahovat na hráče, kteří zasáhnou do konkrétního zápasu?

Nebo budou mít mužstva omezený počet smluv a rozpočet na celou sezonu? Jak se budou počítat peníze, když někdo bude vyplacený ze smlouvy, za mužstvo už nebude hrát, ale ono ho bude ještě několik let vyplácet? Jak zajistíme, aby hráči nedostávali peníze "bokem"?

Abyste mě chápali správně, nebráním se debatě o benefitech uzavřené soutěže. Ale tahle problematika je extrémně složitá na to, aby se dala vyřešit za měsíc. Ani půlrok nestačí. Musí se zvážit veškerá pozitiva i negativa, návaznost na první ligu, juniorskou extraligu (ta se vlastně momentálně vůbec nehraje). A nespočet dalších maličkostí.

Zveřejnění platů není citlivé jen pro hráče

Pozitivní je, že tahle debata začala. I když trochu překotně, ale objevily se první argumenty pro a proti, od kterých by se měla problematika větvit do nejmenších detailů.

Pokud by se extraliga uzavřela, bezpodmínečně nesmí chybět platová podlaha. Jedině tak bude zajištěna kvalita a zamezí se tomu, aby některá mužstva hrála od poloviny soutěže s juniory. Je mi jedno, že Mladá Boleslav a Litvínov nemají požadovaný počet míst k sezení, tady bych kluby nenutil do velkých investicí. Bez platové podlahy však uzavřít ligu prostě nepůjde.

Platové stropy a platová podlaha ale přináší další nemalý problém k vyřešení. Obojí bude vyžadovat zveřejnění platů hráčů. A to je v českém prostředí naprosto bezprecedentní. Jak bude reagovat veřejnost?

Jedna věc je tušit, že Patrik Bartošák bere deset milionů korun ročně. Druhá věc je mít to potvrzené černé na bílém. To je citlivé i pro majitele klubů a manažery. Dává to silný bič do rukou fanoušků a sponzorů.

A jak zamezíme obcházení platové podlahy? Že bude uměle přeplácený například průměrný junior a peníze od něj poputují zadními dveřmi zase někam dál.

Obrovské množství otázek.