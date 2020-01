Gulaš: Hrát uzavřenou extraligu? Nepředstavitelné. Majitelé chtějí klid a teplo

Jako jeden z prvních reagoval na možné uzavření hokejové extraligy. Teď se k hvězdnému Milanu Gulašovi přidali další. Z referenda České asociace hokejistů vyplynulo, že 92 procent hráčů chce mít elitní soutěž nadále propustnou. "Extraliga si zaslouží, abychom ji chránili, i když nakonec nemusíme mít vliv," prohlásil pravděpodobný vítěz ligové produktivity.

Překvapila vás informace, že část klubů chce uzavřít extraligu už v aktuálním ročníku?

Co mám zprávy, tak to bylo téma ve všech kabinách. Bylo zapotřebí rychle zareagovat. Plno z nás mělo potřebu se k tomu vyjádřit. 266 hráčů je proti uzavření ligy, což je obrovská masa kluků. Všichni si uvědomují, jaké dopady může mít na ligu její uzavření.

Nevšední plán, tedy zamezit navzdory stanoveným pravidlům přímému sestupu posledního celku, sklidil hodně kritiky. Ale co uzavření soutěže v budoucnu?

Určitě s tím nebudu souhlasit. Ani za rok, ani za deset let. Jak říkal Michal Vondrka, nezvedáme prapor jen za sebe, ale také za ty, kteří přijdou po nás. Jsou samozřejmě pro a proti, ale vezměte si jen motivaci malých kluků, kteří někde vyrůstají. Měli by možnost se dostat jenom do nějakých vyvolených týmů. Myslím, že ztráta motivace by byla obrovská. Také jsem přesvědčený o odlivu fanoušků, to mi nikdo nevymluví.

Některé evropské soutěže nicméně uzavřené jsou. Třeba ruská Kontinentální liga.

Také je jenom o financích. Odehrál jsem tam jen pár zápasů, takže nechci dělat velké hodnocení, ale někdy ji vidím v televizi. A když hraje top s tým s nějakým předposledním, je to opravdu hra kočky s myší.

Máte alespoň nějaké pochopení pro majitele? Uzavřením ligy by ušetřili.

Můžu říct jen svůj vlastní názor… Klid a teplo, když to řeknu na plnou hubu. Můj velký obdiv a respekt mají lidé ve Spartě nebo Liberci, kteří uzavřenou ligu nechtějí. Majitelé by mohli mít klid, ale není jim lhostejné, co by následovalo.

Mluvil jste jako kapitán Plzně s vlastníkem klubu Martinem Strakou? Jaký je jeho postoj?

Osobně jsem s ním o tom nemluvil, ale vím, že souhlas s uzavřením tam není.

Gulašova prvotní reakce na možné uzavření extraligy:

Ok chtěl jsem jen tiše sledovat twitter ale dnešní neoficiální zpráva o rozhodnutí uzavření ligy v půlce sezony mi prostě nedá!!! To jak si furt říkáme pojďme vylepšit ligu To má být jako ono!!! Fujjj pod to bych se v životě nepodepsal. — Milan gulaš (@Milangula1) December 21, 2019

Pokud uzavření nakonec přijde, jak vy osobně zareagujete?

Nelíbí se mi to, nedokážu si tak představit hrát. Většina lidí ví, jak důležitý je pro mě náboj v daném zápase. Když je o co hrát. Vy byste se dokázali dívat na třicáté kolo, kde bude hrát třináctý s dvanáctým a oba s odstupem třiceti bodů na play off? Doufám že zvítězí rozum.

Uvažujete tedy o tom, že byste extraligu v krajním případě opustil?

Doufám, že to tak nedopadne. Samozřejmě bych mohl hrát jinde, ale naši ligu a její historii mám obrovsky rád. Zaslouží si, abychom ji chránili, i když nakonec nemusíme mít vliv. Každopádně nechci vyhlašovat, že odejdu.

Nejsou hlavní motivací jednotného odporu hokejistů k uzavření ligy peníze? Platy by při takovém modelu šly dolů.

Stoprocentně by šly dolů. Ale není to jediná věc. Také by došlo k odlivu starších zkušených hráčů, liga by degradovala. Samozřejmě dojde na argumenty, že při uzavření budou nastupovat mladí hráči. Takhle to nefunguje. My si tady akorát umělé vytváříme nějaké prostředí. Podívejte, Reichel se v šestnácti letech dostal do ligy, i když nebyla uzavřená. Stejně jako Jágr.

Pokud část majitelů své plány prosadí, může dojít na stávku hokejistů?

Dokážu si ji představit, ale myslím, že k ní spíš nedojde. Platy jsou různé, všichni ale máme nějaké měsíční výdaje. Představte si, že vám tři nebo klidně pět měsíců nebude chodit výplata. Tělem a duší by hráči do stávky stoprocentně šli, ale kvůli financím to není realizovatelné.