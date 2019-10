Barcelona se na utkání se Slavií naladila vítězstvím na hřišti Eibaru

Ve věku 52 let zemřel bývalý ruský tenista Alexandr Volkov. Rodák z Kaliningradu si zahrál semifinále US Open v roce 1993 a na ATP Tour vyhrál v první polovině 90. let minulého století tři turnaje.

Po skončení kariéry v roce 1997 byl Volkov mimo jiné členem trenérského týmu krajana Marata Safina, jemuž pomohl k titulům na US Open a Australian Open.