Osm utkání bez porážky. Barcelona otočila zápas proti Elche, z penalty rozhodl Depay

Norský skokan na lyžích Daniel André Tande se rok po těžkém pádu v Planici dočkal vítězství ve Světovém poháru. Mistr světa z roku 2018 ovládl domácí závod na slavném Holmenkollenu a připsal si osmou výhru v SP v kariéře. Severskou minisérii Raw-Air, která soutěží v Oslu vyvrcholila, ovládl dnes třetí Stefan Kraft z Rakouska.

Vedení v průběžném pořadí Světového poháru uhájil Rjoju Kobajaši. Japonský skokan obsadil sedmé místo, kterým vyrovnal svůj nejhorší výsledek v sezoně. Před dnes pátým Němcem Karlem Geigerem má před leteckým závěrem sezony náskok 58 bodů.

Osmadvacetiletý Tande, jenž byl po loňském březnovém karambolu při letech v Planici několik dní v umělém spánku, se k emotivní výhře před domácími fanoušky probojoval ze čtvrtého místa po úvodním kole. Ve finále doletěl na 133,5 metru a zvítězil před Slovincem Anže Lanišekem, jenž se na stupně vítězů posunul ze sedmého místa, a Kraftem.

Český reprezentant Viktor Polášek neprošel do závodu odpolední kvalifikací, která byla rovněž součástí série Raw-Air.

SP ve skocích na lyžích v Oslu:

Muži: 1. Tande (Nor.) 271,2 b. (128,5+133,5 m), 2. Lanišek (Slovin.) 267,1 (130,5+131,5), 3. Kraft (Rak.) 266,9 (131,5+128,5), 4. Eisenbichler 264,3 (127,0+135,5), 5. Geiger (oba Něm.) 262,8 (130,0+128,0), 6. C. Prevc (Slovin.) 262,0 (126,5+133,0), 7. R. Kobajaši (Jap.) 260,9 (132,0+127,0), 8. Johansson (Nor.) 258,0 (127,5+129,0), 9. Huber (Rak.) 254,5 (125,5+130,0) a Granerud (Nor.) 254,5 (128,0+126,0).

Konečné pořadí Raw Air Tournament (po 6 soutěžích): 1. Kraft 1203,3, 2. Geiger 1172,6, 3. R. Kobajaši 1162,9, …52. Polášek (ČR) 398,7.

Průběžné pořadí SP (po 24 z 28 závodů): 1. R. Kobajaši 1478, 2. Geiger 1420, 3. Granerud 1176, 4. Lindvik (Nor.) 1071, 5. Eisenbichler 896, 6. Kraft 845, …70. Koudelka (ČR) 4.