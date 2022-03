Abramovičova Chelsea je nejúspěšnějším klubem své doby. Trenéři si ale podávali dveře

Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde získal podruhé v kariéře malý křišťálový glóbus za superobří slalom. Devětadvacetiletý bronzový medailista z Pekingu si trofej s předstihem zajistil vítězstvím v dnešním závodě Světového poháru před domácími fanoušky v Kvitfjellu. Po páté výhře v sezoně ho už ve zbývajícím závodu nemůže nikdo předstihnout.

Český reprezentant Jan Zabystřan skončil na 52. místě jako poslední z lyžařů, kteří závod v Kvitfjellu dokončili. Za vítězem zaostal o 3,62 sekundy.

Francouzka Tessa Worleyová vyhrála obří slalom Světového poháru v Lenzerheide a dva závody před koncem sezony zdramatizovala boj o malý křišťálový glóbus. Američanka Mikaela Shiffrinová využila zaváhání Petry Vlhové a čtvrtým místem si upevnila vedení v průběžném hodnocení seriálu. Slovenská obhájkyně celkového prvenství v SP vypadla už v 1. kole a nebodovala.

Závod SP v sjezdovém lyžování v Kvitfjellu (Norsko):

Muži - superobří slalom: 1. Kilde (Nor.) 1:25,91, 2. Crawford (Kan.) -0,07, 3. Mayer (Rak.) -0,12, 4. Paris (It.) -0,21, 5. Feuz -0,31, 6. Murisier (oba Švýc.) -0,71, 7. Kriechmayr (Rak.) -0,73, 8. Sejersted (Nor.) -0,75, 9. Hintermann (Švýc.) -0,84, 10. Baumann (Něm.) -0,93, …52. Zabystřan (ČR) -3,62.

Průběžné pořadí super-G (po 6 ze 7 závodů): 1. Kilde 480, 2. Mayer 350, 3. Odermatt (Švýc.) 322, 4. Kriechmayr 275, 5. Feuz 187, 6. Crawford 181.

Průběžné pořadí SP (po 30 z 37 závodů): 1. Odermatt 1239, 2. Kilde 1050, 3. Mayer 836, 4. Feuz 734, 5. Kristoffersen (Nor.) 659, 6. Kriechmayr 640.

SP ve sjezdovém lyžování v Lenzerheide (Švýcarsko):

Ženy - obří slalom: 1. Worleyová (Fr.) 2:02,35 (1:01,27+1:01,08), 2. Brignoneová (It.) -0,29 (1:02,11+1:00,53), 3. Hectorová (Švéd.) -0,31 (1:01,11+1:01,55), 4. Shiffrinová (USA) -0,77 (1:01,22+1:01,90), 5. Gisinová (Švýc.) -1,24 (1:02,43+1:01,16), 6. Liensbergerová (Rak.) -1,90 (1:02,94+1:01,31), 7. Mowinckelová (Nor.) -1,98 (1:02,80+1:01,53), 8. Holdenerová (Švýc.) -2,37 (1:02,75+1:01,97), 9. Frasseová-Sombetová (Fr.) -2,57 (1:03,31+1:01,61), 10. Moltzanová (USA) -2,70 (1:03,75+1:01,30).

Pořadí obřího slalomu (po 7 z 9 závodů): 1. Hectorová 522 b., 2. Worleyová 467, 3. Shiffrinová 411, 4. Vlhová (SR) 331, 5. Brignoneová 216, 6. Basinová (It.) 196.

Průběžné pořadí SP (po 31 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 1156, 2. Vlhová 1039, 3. Brignoneová 931, 4. Goggiaová (It.) 851, 5. Hectorová 742 6. Mowinckelová 671, …18. Ledecká 389, 56. Dubovská (obě ČR) 108.