"Je to diskriminace". Ruský fotbalový svaz se odvolá proti vyřazení ze soutěží

Poptávka po vybavení do přírody, jako jsou spací pytle nebo karimatky, za minulé dny vzrostla na internetu trojnásobně ve srovnání s průměrným počtem objednávek v posledních čtyřech týdnech. Vyplývá to z analýzy společnosti Upgates, která sleduje data 1300 on-line obchodů. "Máme zprávy, že některé z českých e-shopů narážejí na své limity ve smyslu skladových zásob tohoto typu zboží. Kromě aktuálně zvýšené poptávky to ovlivňuje už dva roky trvající pandemie covidu-19, která negativně zasáhla výrobu i přepravu zboží ze zahraničních trhů," uvedl obchodní ředitel společnosti Upgates Martin Pech.

E-shop Mall.cz sleduje u spacích pytlů devítinásobný nárůst prodeje, v případě matrací a karimatek jsou prodeje šestinásobné. Mezi tři nejvíce rostoucí kategorie patří kanystry, elektrocentrály a vysílačky.

"Vzhledem k tomu, že sezona outdoorového vybavení, jako jsou spacáky nebo karimatky, obvykle začíná o několik týdnů později, rostou nyní jejich prodeje meziročně v řádech stovek procent, avšak zásoby stále máme," uvedla mluvčí e-shopu Alza.cz Daniela Chovancová. Naopak vyprodané jsou podle ní jodové tablety, u kterých byl růst prodejů v řádech tisíců procent. Další tisíce jodových tablet by měla mít Alza skladem koncem týdne. Vyprodané jsou u tohoto prodejce lékárničky, KPZ nebo některé produkty z kategorie myslivosti.