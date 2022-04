Slavia ovládla základní část ligy před Plzní. Sparta pohořela na Hané a ztrácí

Fotbalový reprezentant Michal Sadílek přestoupil z PSV Eindhoven do jiného nizozemského klubu Twente Enschede, kde od začátku tohoto ročníku hostoval. Dvaadvacetiletý defenzivní univerzál s Twente podle jeho webu podepsal smlouvu do roku 2024 s opcí na další sezonu. V PSV by mu vypršel kontrakt na konci června.

Záložník nebo obránce Sadílek se v Enschede, kde působí i další český hráč Václav Černý, rychle zařadil mezi opory. Ve 28 soutěžních utkáních zaznamenal gól a dvě asistence. Twente drží čtvrté místo v tabulce nizozemské Eredivisie.

"Od prvního dne se tady cítím jako doma. Z klubu, fanoušků, hráčů i zaměstnanců jsem měl okamžitě dobrý pocit. Atmosféra na domácích zápasech je výjimečná, fanoušci nás hodně povzbuzují i venku," uvedl Sadílek.

"Fotbal Twente mi sedí. Jsem šťastný, že jsem definitivně přestoupil a můžu se plně koncentrovat na Twente. Je důležité, že tady hodně hraju a díky tomu můžu být nominován do národního týmu," doplnil odchovanec Slovácka, který do PSV přišel v roce 2015 jako šestnáctiletý.

Klub z Enschede si desetinásobného reprezentanta hodně cení. "Jsme rádi, že jsme ho dokázali udržet. Michal během sezony ukázal velké fotbalové kvality a má fantastickou mentalitu. Je skvělým týmovým hráčem, který je vždy lídrem v zápasech a opravdu se do Twente hodí," prohlásil technický ředitel Jan Streuer.