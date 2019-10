Skvělý vstup do sezony. Favorit Pinturault vyhrál obří slalom v Söldenu

Francouzský lyžař Alexis Pinturault zahájil vítězně nový ročník Světového poháru. V obřím slalomu v Söldenu uhájil s přehledem vedení z prvního kola a krajana Mathieua Faivreho na rakouském ledovci porazil o více než půl vteřiny.

Osmadvacetiletý Pinturault navázal na výhru z finálového obřího slalomu minulé sezony v Soldeu. Připsal si 24. vítězství v SP v kariéře a potvrdil pozici jednoho z největších favoritů na zisk Křišťálového glóbu. V uplynulém ročníku skončil v celkovém pořadí SP druhý za Rakušanem Marcelem Hirscherem, který pak ukončil kariéru.

První kolo vyhrál Pinturault před Faivrem o dvě setiny, ve druhém svůj náskok značně navýšil. V Söldenu vyhrál poprvé od roku 2016, dvanáctý triumf kariéry v obřím slalomu vybojoval s náskokem 54 setin.

Na třetí příčku se posunul Slovinec Žan Kranjec. Nejlepší jízdu druhého kola předvedl Nor Lucas Braathen, který díky tomu poskočil o 17 míst na šestou příčku.

Jeho krajan Henrik Kristoffersen, který v uplynulé sezoně skončil druhý za Hirscherem v hodnocení obřího slalomu, roli jednoho z favoritů nepotvrdil. Úřadující mistr světa startující s číslem jedna byl v polovině závodu desátý, po druhé jízdě se propadl až na 18. místo.

Jediný český reprezentant Ondřej Berndt obsadil s odstupem 5,97 sekundy 64. místo. Od postupové třicítky ho dělilo více než tři a půl sekundy.

Závod SP ve sjezdovém lyžování v Söldenu (Rakousko):

Muži - obří slalom:

1. Pinturault 2:14,14 (1:07,10+1:07,04), 2. Faivre (oba Fr.) -0,54 (1:07,12+1:07,56), 3. Kranjec (Slovin.) -0,63 (1:07,44+1:07,33), 4. Ford -0,70 (1:07,90+1:06,94), 5. Ligety (oba USA) -1,09 (1:08,03+1:07,20), 6. Braathen (Nor.) -1,10 (1:08,80+1:06,44), 7. Read (Kan.) -1,29 (1:07,55+1:07,88), 8. De Aliprandini (It.) -1,31 (1:08,39+1:07,06), 9. G. Caviezel (Švýc.) -1,36 (1:08,60+1:06,90), 10. Nestvold-Haugen (Nor.) -1,40 (1:08,38+1:07,16), …v 1. kole 64. Berndt (ČR) 1:13,07.