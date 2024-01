Nejméně povedený sjezd sezony. Ledecká skončila v Zauchensee čtyřiadvacátá

Lyžařka Ester Ledecká dojela čtyřiadvacátá ve sjezdu Světového poháru v rakouském Zauchensee, o šest příček hůře než v pátečním superobřím slalomu. Druhá česká účastnice Tereza Nová obsadila 42. místo.

Zvítězila Italka Sofia Goggiaová, která porazila o jednu desetinu sekundy domácí Stephanii Venierovou. O třetí místo se podělily Rakušanka Mirjam Puchnerová a Italka Nicol Delagová.

Trojnásobná olympijská vítězka Ledecká zajela nejméně povedený sjezd v sezoně. Dosud byla šestnáctá ve Val d'Isere a dvaadvacátá ve Svatém Mořici. Na vítěznou Goggiaovou ztratila 2,34 sekundy.

"Myslím, že to bylo rozhodně lepší než tréninková jízda, kterou jsem tu měla před dvěma dny. To jsem ráda, že jsem si zlepšila," řekla v nahrávce pro média Ledecká, která byla ve čtvrtečním tréninku pětatřicátá.

"Jelo se mi jakž takž docela dobře. Myslím, že je to teď zhruba jízda, na kterou mám natrénováno. Ještě budu potřebovat se trochu vyjezdit ve sjezdech, abych si líp věřila a mohla do toho víc dupat. Myslím, že jsem ale teď udělala maximum, abych se dostala do cíle co nejrychleji. Tohle je to, na co teď mám," doplnila.

Stejně jako v pátečním superobřím slalomu chyběla na startu Američanka Mikaela Shiffrinová. Vedoucí žena průběžného pořadí Světového poháru se zotavuje po nemoci.

Osmadvacetiletá Ledecká vyjela na trať se startovním číslem 20 těsně poté, co před ní spadla po skoku ve vysoké rychlosti Norka Kajsa Vickhoff Lieová. Druhá žena z pátečního super-G po krátkém přerušení sjela na lyžích do cíle.

Ledecká nabrala hned v úvodní části tratě manko 71 setin a její ztráta dál narůstala. Do cíle dojela na průběžném 17. místě, později ale ještě o dalších sedm příček klesla. Od první desítky ji dělilo 1,23 sekundy.

"Trenéři mi v cíli volali, jestli jsem neměla nahoře protivítr. To nedokážu posoudit. Vím, že v té horní pasáži foukalo, akorát těžko říct, komu tam foukalo více a komu méně," uvedla Ledecká.

"Vím, že přede mnou spadla Kajsa, takže jsem měla chvíli nahoře prostoj, což nebylo úplně příjemné, protože mi byla docela zima. To ale k tomu sportu patří a hlavně doufám, že je ona v pohodě. Podle toho, co jsem ji viděla v cíli, to vypadalo, že se snad nic velkého nestalo. To je nejdůležitější. Těším se už na zítřek a uvidíme, jak to půjde," dodala Ledecká.

Jednatřicetiletá Goggiaová si vyjela 24. vítězství ve Světovém poháru a dělí se s Federicou Brignoneovou o post nejúspěšnější Italky v historii. Ve sjezdu triumfovala poosmnácté a upevnila si vedení v průběžném pořadí disciplíny.

Program SP v Zauchensee zakončí v neděli druhý superobří slalom.

SP ve sjezdovém lyžování v Zauchensee (Rakousko):

Ženy - sjezd: 1. Goggiaová (It.) 1:46,47, 2. Venierová -0,10, 3. Puchnerová (obě Rak.) a Delagová (It.) obě -0,34, 5. Weidleová (Něm.) -0,46, 6. Gutová-Behramiová (Švýc.) -0,62, …24. Ledecká -2,34, 42. Nová (obě ČR) -4,88.

Průběžné pořadí sjezdu (po 3 z 10 závodů): 1. Goggiaová 230, 2. Fluryová (Švýc.) 137, 3. Puchnerová 131, 4. Hütterová (Rak.) 125, 5. Venierová 116, 6. Brignoneová (It.) 110, …24. Ledecká 31.

Průběžné pořadí SP (po 18 z 43 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 929, 2. Brignoneová 765, 3. Vlhová (SR) 722, 4. Gutová-Behramiová 649, 5. Goggiaová 550, 6. Hectorová (Švéd.) 458, …54. Dubovská (ČR) 55, 57. Ledecká 52, 101. Jelínková (ČR) 6.