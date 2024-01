Biatlonistky se ve štafetě vyhnuly trestnému kolo, v Ruhpoldingu skončily sedmé

České biatlonistky Tereza Voborníková, Lucie Charvátová, Markéta Davidová a Jessica Jislová skončily sedmé ve štafetě Světového poháru v německém Ruhpoldingu.

Tereza Voborníková | Foto: (C) Český biatlon, Petr Slavík

Výběr trenéra Egila Gjellanda se poprvé v sezoně vyhnul trestnému kolu, doplatil ale na osm dobíjených ran. Podruhé za sebou zvítězily Francouzky, které porazily o 8,7 vteřin Švédsko. Třetí skončily domácí Němky.

Biatlonistky byly i počtvrté v sezoně mezi nejlepší osmičkou. Minulý týden skončily v Oberhofu šesté, v prosinci obsadily osmou příčku v Hochfilzenu a šesté místo v Östersundu. Příští štafeta se uskuteční v únoru na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě.

Třiadvacetiletá Voborníková rozjížděla závod i počtvrté v sezoně. Rodačka z Vrchlabí dobíjela vleže dvakrát, vestoje ale byla stoprocentní a předala Charvátové na čtvrté příčce. O šanci na dobrý výsledek přišly Norky, které se propadly po dvou trestných kolech Marit Skoganové.

"Když ulítne jedna rána, tak to se stane, ale abych ji musela dobíjet nadvakrát, to byla má střelecká zbrklost. Stojka mě ale potěšila. Věděla jsem že je tu poklidná střelnice a na trati jsou minimální rozdíly. Jsem ráda, že to vyšlo," řekla České televizi Voborníková.

Charvátová se poprvé v sezoně vyhnula trestnému kolu. Při střelbě vestoje sice dvakrát dobíjela poslední terč, přesto dokončila úsek na osmém místě se ztrátou 37 vteřin na čelo. "Byla to škoda. Až se mi vrátila vzpomínka, kdy jsem tu střílela tři, čtyři roky zpátky a měla podobné problémy. Zaplať pánbůh jsem to zvládla," uvedla Charvátová.

Také Davidová nechávala dlouho zapomenout na předchozí nepovedené štafety. Vleže nechybovala, vestoje se jí ale dlouho nedařilo sestřelit druhý terč. Přestože se také vyhnula trestnému kolu, její ztráta po třech opravách narostla na minutu a 43 vteřin.

"Ta střelba 0+1 v základu není špatná, ale chtělo to dobíjet hned. Snažila jsem se co nejlépe zastřílet ten základ a pak na ty dobíjené jsem se už klepala a bála se, abych nešla na kolo. Poslední ránu jsem odkládala asi na pětkrát a modlila se, abych ji trefila," líčila Davidová.

"Doufám, že mi to pomůže. Mám ale od včerejška v hlavě tolik věcí, že jsem ráda, že jsem ten závod vůbec dnes zvládla," doplnila.

Finišmanka Jislová českou pozici lehce vylepšila. Opravovala jen jednou a v závěrečném kole předstihla Rakušanku Dunju Zdoucovou. Češky ztratily v cíli na vítězné Francouzky přes dvě a půl minuty.

Závody Světového poháru v Ruhpoldingu pokračují ve čtvrtek štafetami mužů.

SP v biatlonu v Ruhpoldingu (Německo):

Ženy - štafeta (4×6 km): 1. Francie (Jeanmonnotová, Richardová, Chauveauová, Simonová) 1:08:44,5 (0 tr. okruhů+4 dobíjení), 2. Švédsko (Magnussonová, Perssonová, Brorssonová, E. Öbergová) -8,7 (0+3), 3. Německo (Hettichová-Walzová, Schneiderová, Preussová, Kebingerová) -46,7 (0+3), 4. Švýcarsko -1:22,3 (0+7), 5. Ukrajina -1:36,1 (0+4), 6. Itálie -1:40,7 (0+9), 7. Česko (Voborníková, Charvátová, Davidová, Jislová) -2:33,1 (0+8).