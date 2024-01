Skvělá volná jízda. Český krasobruslař na ME poskočil o čtyři místa kupředu

Český krasobruslař Georgii Reshtenko překvapil devátým místem na mistrovství Evropy. Na šampionátu v Kaunasu ve volné jízdě předvedl tři čtverné skoky a posunul se ze třinácté příčky po krátkém programu o čtyři místa vzhůru. Zatímco loni byl na ME šestadvacátý, tentokrát se postaral o nejlepší výsledek českých mužů od roku 2020. Titul obhájil Francouz Adam Siao Him Fa.

Jednadvacetiletý Reshtenko v úvodu programu vystřihl suverénně dva čtverné toeloopy, jeden z nich v kombinaci, a čtverný salchow. I když ve druhé polovině spadl po trojitém lutzu, radoval se z osobního rekordu 153,93 bodu.

"To byla fakt dobrá jízda. Myslím, že to byla nejlepší jízda za kariéru. Škoda toho druhého lutzu, to mohlo být ještě víc bodů," uvedl v tiskové zprávě Reshtenko. Za techniku měl třetí nejvyšší známku dnešního večera.

Nakonec se posunul do nejlepší desítky, takže Česko bude mít na příštím ME znovu dva muže. Z tuzemských krasobruslařů byl v mužské kategorii naposledy lepší Michal Březina v roce 2020, kdy skončil sedmý. Předloni se Březina loučil desátou příčkou a v Kaunasu byl jako spokojený Reshtenkův trenér.

Když se jeho svěřenec vrátil na led podzimním zranění kotníku, chtěl po něm hodně projíždět programy a pak zapracovat na stabilitě čtverných skoků.

"Dneska se to vyplatilo. To, co jsme trénovali, dneska předvedl. Minus jedna chybička na konci, tam mu, myslím, trochu došlo, protože ten začátek byl hodně silný, tam do toho dal všechno. Ale bojoval až do konce," pochválil Reshtenka.

Titul s velkou převahou obhájil Francouz Adam Siao Him Fa. Pozici jednoznačně nejlepšího Evropana současnosti potvrdil, i když spadl při čtverném toeloopu a drobně chyboval při čtverném salchowu. Další dva čtverné skoky zvládl a v závěru volné jízdy si dovolil zařadit do choreografické sekvence zakázané salto vzad. Dvoubodová penalizace za tento prvek nemohla na jeho titulu nic změnit.

Stříbrný Aleksandr Selevko se mu díval na záda s více než devatenáctibodovým odstupem. Pro dvaadvacetiletého Estonce je i druhé místo výrazně nad očekáváním, jeho maximem na ME byla dosud 16. příčka z roku 2020.

Třetí evropskou medaili v kariéře získal Ital Matteo Rizzo. Loňský vicemistr Evropy druhou nejlepší volnou jízdou poskočil ze šestého místa po krátkém programu až na stupně vítězů. Na šampionátu přitom nebyl fit, hned po něm se chystá na operaci bolavé kyčle.

Mistrovství Evropy v krasobruslení v Kaunasu:

Muži - konečné pořadí: 1. Siao Him Fa (Fr.) 276,17, 2. A. Selevko (Est.) 256,99, 3. Rizzo (It.) 250,87, …9. Reshtenko (ČR) 226,67.

Taneční páry - po rytmickém tanci: 1. Guignardová, Fabbri (It.) 86,80, 2. Fearová, Gibson (Brit.) 85,20, 3. Reedová, Ambrulevičius (Lit.) 80,73, …5. Taschlerová, Taschler 76,68, 9. Mrázková, Mrázek (všichni ČR) 75,19.