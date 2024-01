Těžký pád spolufavorita. Vrtulník převezl sjezdaře Kildeho do nemocnice

Domácí favorit Marco Odermatt vyhrál i druhý sjezd Světového poháru ve Wengenu, který poznamenalo vážné zranění jiné hvězdy Aleksandera Aamodta Kildeho. Norskému lyžaři těsně před cílem došly síly a skončil v ochranných sítích.

Vrtulník majitele dvou křišťálových glóbů za sjezd a vicemistra světa dopravil do nemocnice, podle prvních zpráv má jednatřicetiletý závodník otevřenou zlomeninu bérce.

Slavný sjezd ve Wengenu je se 4,5 kilometry nejdelším v seriálu a navíc mají lyžaři ve švýcarském středisku náročný program. Kvůli přeložení závodu z Beaver Creeku jeli během tří dnů dva sjezdy, i když ten první byl ve čtvrtek zkrácený, a také super-G. Medailista z olympijských her Kilde v obou předchozích navzdory nemoci obsadil třetí místo.

Dnes se přítel nejlepší lyžařky posledních let Američanky Mikaely Shiffrinové na náročné trati na Lauberhornu zranil, stejně jako v pátečním superobřím slalomu Francouz Alexis Pinturault. Další bývalý vítěz Světového poháru si přetrhl vazy v kolenu a sezona pro něj skončila.

Než byl závod na půlhodiny po Kildově hrůzné nehodě přerušen, potvrdil svou formu Odermatt. S číslem osm předvedl úřadující mistr světa v královské disciplíně famózní jízdu, v cíli měl náskok dvou a půl sekund a nakonec se radoval z 31. pohárového vítězství v kariéře.

"Byla to perfektní jízda, všude jsem jel nadoraz a měl dost síly, abych vydržel až do cíle," řekl Odermatt. I s ním Kildeho nehoda otřásla. "V nás všech zanechala pachuť. Není to nic hezkého, když spadne kamarád," dodal.

Hned po Odermattově jízdě se domácí hvězdě přiblížil na 59 setin Francouz Cyprien Sarrazin, který ho jako jediný v pátečním super-G porazil. Ostatní sjezdaři už nabrali značné manko. Jan Zabystřan s číslem 55 nakonec neodstartoval.

SP ve sjezdovém lyžování ve Wengenu (Švýcarsko):

Muži - sjezd: 1. Odermatt (Švýc.) 2:25,64, 2. Sarrazin (Fr.) -0,59, 3. Paris (It.) -1,92, 4. Serjested (Nor.) -2,20, 5. Kriechmayr (Rak.) -2,49, 6. Theaux (Fr.) -2,55.

Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 11 závodů): 1. Odermatt 376, 2. Sarrazin 310, 3. Paris 229, 4. Kilde (Nor.) 220, 5. Bennett (USA) 201, 6. Casse (It.) 160, …44. Zabystřan (ČR) 11.

Průběžné pořadí SP (po 15 z 41 závodů): 1. Odermatt 1016, 2. Schwarz (Rak.) 464, 3. Sarrazin 460, 4. Kilde 440, 5. Kriechmayer 316, 6. Feller (Rak.) 284, …105. Zabystřan 11.