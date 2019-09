Úspěšné MS může restartovat český basketbal. Problém je v lize, míní Brabenec

Kamil Brabenec starší má doma tři medaile z mistrovství Evropy, třikrát si zahrál na olympiádě a byl nejlepším střelcem světového šampionátu v roce 1978. Na tažení českých basketbalistů v Číně hleděl s úžasem a doufá, že se v Česku mezi dětmi probudil zájem o sport pod bezednými koši. Zároveň si myslí, že český basketbal brzdí nevalná úroveň domácích soutěží s druhořadými cizinci.

Česko je podle výsledku na MS v Číně šestou nejlepší basketbalovou zemí světa mezi muži. Jak vám to zní?

Je to obrovský úspěch, ve který nikdo nevěřil. Ani já jsem nevěřil, že bychom mohli být tak vysoko. Vycházel jsem z toho, že mužstvo se od ME 2017 skoro nezměnilo, a tam to byl výbuch. Také tam scházel Jan Veselý, teď přibyl Ondra Balvín, takže jsme měli větší sílu pod košem. Domnívám se, že český basketbal takovou bombu potřeboval.

Bezesporu se povedlo český basketbal nejen ve světě, ale také doma zpropagovat. Tak zněl jeden z hlavních úkolů.

To se povedlo výborně. Na MS jsme byli poprvé v éře samostatného Česka a od dob Československa po 37 letech. Proto dostal šampionát mnoho prostoru v televizi a v tisku, takovou pozornost si nepamatuju. Vysílala se všechna utkání, nejen ta naše. Navíc Češi hráli opravdu dobře, byla to skvělá propagace.

Vejdou teď jména basketbalistů ve známost mezi širší veřejností?

Určitě. Kdo to sledoval, bude si je pamatovat. Někteří fanoušci dokonce přiletěli do Číny, mělo to ohromnou odezvu. Těch 12 hráčů, kteří tam byli, bude známých, jen mám strach o českou ligu. V ní je spoustu cizinců a velkou kvalitu nemá. Nymburk hraje poháry, ale ani s pěti Američany na větší úspěch nedosáhl. Hráči z ostatních klubů se do národního týmu dostávají horko těžko.

Registrovaní hráči a hráčky v mládeži: Fotbal - 107 825, florbal - 27 275, tenis - 24 702, lední hokej - 23 192, atletika - 19 446, plavecké sporty - 15 405, basketbal - 14 968, bojové sporty - 13 185, volejbal - 12 838, judo - 9 117, jezdectví - 7 381, házená - 6 782, golf - 6 529, lyžování - 6 306. Zdroj: ČUS (Česká unie sportu)

Spustí úspěch na MS "basketmánii"? Přibude podle vás dětí, které v návaznosti na výsledky českého týmu začnou s basketbalem?

Doufám, že ano. Je to takový začarovaný kruh, že když nemáte výsledky, nemáte ani mládež. Děti se dívají na úspěch toho sportu a mužský basketbal léta žádný úspěch neměl. Teď je potřeba, aby reprezentace i nadále udržovala dobrou úroveň výsledků. Příští rok ji čeká olympijská kvalifikace.

Olympijská kvalifikace bude obrovskou výzvou.

To ano, bude to hrozně těžký oříšek. Olympiáda je nejvíc, ale už zbývají pouze čtyři místa pro 24 mužstev, která budou kvalifikaci hrát. Záleží na losu, s kým budeme ve skupině, ale svým způsobem je to mnohem přísnější systém než na MS. Na olympiádě jsou zatím jen dvě evropská mužstva, dalších 11 bude v kvalifikaci. Postoupit bude velmi těžké.

Basketbal hraje bezmála 15 tisíc registrovaných dětí. Mezi českými sporty je to sedmé místo těsně za plaváním. Zasloužil by si basketbal větší základnu?

Bylo by to veselejší a po úspěchu by se mohly děti na basket vrhnout. Budou si hrát na Satoranského a další hráče, kteří na MS hráli dobře. Dívají se na hvězdy všech možných sportů a chtějí se jim vyrovnat. Když takové hvězdy nemáte a děláte nábory, děti se nehrnou. Navíc v dnešní době je mnohem větší konkurence sportů. Vezměme si florbal, hokejka za 120 korun, kecky a hrajete nový sport, který je u nás dost sledovaný a podporovaný, asi i díky tomu, že je v něm trošku podoba hokeje. Škála sportů je zkrátka mnohem pestřejší, než bývala kdysi.

Kdy nastal zlom, po kterém popularita basketbalu u nás klesla?

Já myslím, že upadl po roce 1989. Muži se nedostávali pravidelně na ME, upadla liga a řešilo se to nákupem cizích hráčů, podle mě ne kvalitních. Do české ligy se nikdo nehrne, cizinci koukají nejdříve po francouzské, španělské, německé nebo italské lize. Nebyly výsledky, ztenčila se základna a mládeži se podle mě tolik nevěnovalo. Mladí u nás seděli a hráli cizinci. Proto doufám, že se to teď zlepší, za dva roky se hraje jedna skupina ME v Praze, zase by to mohlo basketbalu pomoct. Ve dvou třech příštích letech by se basket mohl odpíchnout a znovu zpopularizovat.

Dovolím si vsuvku ze ženského basketbalu. Češky vyhrály ME v roce 2005, na domácím MS 2010 byly druhé. Ale na tyto úspěchy se v posledních letech ani ženám nedaří navázat, že?

To jsme zase u kvality české ligy. Deset let ji vyhrává USK Praha, kde ale hrají cizinky. České hráčky sedí na zadku. Jak potom mají hrát na Evropě? Co letos odehrála Tereza Vyoralová nebo Karolína Elhotová? O mladých ani nemluvím. V USK nedostanou šanci a po dvou letech odejdou raději pryč. Pokud nedáváme mladým hráčkám šanci, nemůžeme chtít na Evropě zázraky. Hráčky letošní dvacítky byly před čtyřmi lety mistryně Evropy do 16 let, před třemi lety páté na světě. Ale letos v Klatovech skončily na ME do 20 let už v osmifinále. Protože nehrají. Nechají je sedět, nakoupí cizinky, v lize vyhrávají obrovským rozdílem a hrají Euroligu. Ale k čemu to českému basketbalu je? V tomto je USK jeho hrob. Mnoho mladých hráček v posledních letech odešlo.

Vy stále trénujete mládež v klubu Tygři Brno?

Ano, je to tak. Začínám čtvrtý rok, dělám s klukama, kteří mají 13 a 14 let. Jsem celkem spokojený, dostavují se i první výsledky. Máme docela širokou základnu, děláme po školách v Brně různé přípravky. Má to perspektivu, sedmnáctky se nám dostaly do extraligy. Za čtyři roky jsme se dostali docela vysoko.

Také vaši svěřenci si mohou vzít příklad z Čechů na MS a hodnot, které tam svou hrou budovali, ne?

Jasně, kluci měli za úkol to sledovat a jsem zvědavý, co si z toho vzali za ponaučení. Budu s nimi konzultovat, co se jim líbilo a nelíbilo. Mladí kluci z hlavy hned vypustí něco, co hráči udělali špatně, spíš vidí driblinky mezi nohama, takovou tu show. I hráči na MS dělají chyby, ale mládež se vidí ve střelbě trojek a házení z velké vzdálenosti (úsměv). Něco si k MS společně určitě řekneme.