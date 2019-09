Češi jako Popelka. Buďte pyšní, smekají v zámoří. Satoranský vyhrál u fanoušků

Zcela nečekaným šestým místem vyvolali doma menší mánii. Nad českými basketbalisty zpozorněli také v zahraničí. Časopis Forbes přirovnal jízdu Tomáše Satoranského a spol. k pohádkovému příběhu o Popelce.

Legendární Kobe Bryant musel na konci mistrovství světa v Číně kroutit hlavou. Když na jaře nalosoval Česko do těžké skupiny s USA, jistě ho nenapadlo, že středoevropská zemička vybojuje lepší umístění než favorit favoritů.

Stalo se. Američané bez největších hvězd selhali a skončili sedmí, o příčku za Čechy, jejichž jízda je možná největším překvapením šampionátu.

Předpoklady rozbili rovněž osmí Poláci, kteří ale těžili ze slabší základní skupiny. Několik expertů jim navíc věřilo, že vyletí až do čtvrtfinále. Češi prošli úvahami zahraničních odborníků zcela bez povšimnutí. Nakonec ale skolili velikány Turecko a Brazílii. Trápili ještě těžší kalibry Řecko a Srbsko.

Totální senzaci jim zatrhla až Austrálie - čtvrtfinálovou výhrou o 12 bodů.

"I tak by Češi měli být jedině pyšní, na svém prvním mistrovství světa předvedli vynikající jízdu," píše časopis Forbes. Outsidera přirovnává k Popelce a z jednotlivců nejvíce vyzdvihuje Tomáše Satoranského.

Tady už se žádné překvapení nekoná. Rozehrávač s osmičkou na zádech byl nakonec nejlepším střelcem mužstva, když s 15,5 body předstihl Jaromíra Bohačíka. Jako nahrávač (průměr asistencí 8,5) neměl konkurenci, v doskocích (5,6) zaostal akorát za pivotem Ondřejem Balvínem.

Proti Austrálii málem jako první basketbalista v historii šampionátu dosáhl na prestižní triple double. K dvojcifernému číslu u tří sledovaných statistik scházel jediný doskok.

"Satoranský je jedním z nejlepších hráčů na mistrovství," napsal během turnaje Keith Smith, přispěvatel Yahoo! Sports. "Znovu říkám, že pro Chicago je velmi výhodnou koupí."

Stanice ESPN, která Čecha zařadila mezi nejlepší hráče šampionátu, souhlasí: "Ukázal ohromné tvůrčí schopnosti a celkově podával skvělé výkony. Tříletá smlouva na 30 milionů dolarů, kterou v létě podepsal, díky tomu vypadá dobře."

Do oficiálního All Star týmu turnaje však Satoranský nepronikl. Vcelku pochopitelně. Mezi vybranou pěticí je jediný muž, jenž nenakoukl do semifinále. Srb Bogdan Bogdanovič.

V anketě, kde o nejimpozantnějším hráči rozhodovalo asi 400 tisíc fanoušků, však český rozehrávač zvítězil. Nepochybně i díky velké podpoře z domova dostal přes 40 procent hlasů. Těsně porazil právě Bogdanoviče.

Uhranul také trenéra Chicaga Jima Boylena, jehož po českém postupu ze skupiny citoval deník Chicago Sun-Times: "Sato se ničeho nebojí. Víte, v NBA jsou kluci, kteří mají strach z konkurence, za samotného hraní, což je svazuje. Sato tyhle věci vůbec neřeší. A když hraje, jede naplno."

Satoranský byl pátým nejvytěžovanějším basketbalistou mistrovství. V zápase průměrně proseděl jen asi sedm minut. Cítil větší zápřah než ve Washingtonu, kde strávil první tři roky zámořské kariéry. I tam ale dostával stále důležitější roli.

Teď zřejmě potáhne ještě těžší bagáž, neboť je čtvrtým nejlépe placeným hráčem Chicaga. Měl by být v základu, ovšem po místě rozehrávače pošilhává také Američan Kris Dunn.

Teď může Satoranský ještě chvíli rozjímat o českém úspěchu, ale už zkraje října musí dorazit na přípravný kemp Bulls.

Další šichta relativně brzy čeká také reprezentaci. Příští léto Češi zabojují v náročné kvalifikaci o olympiádu, kde v samostatné historii ještě nehráli. Opět půjdou proti prognózám. Za dva roky pak doma sehrají basketbalové Euro.