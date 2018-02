Z různých důvodů přišel Milan Gulaš už o pět mistrovství světa, a teď kvůli zranění kolene i o olympiádu. V hráči hokejové Plzně se mísily různé pocity vzteku, zklamání i smíření. "Pořád je to jen sport, nejde o život. Narodila se mi krásná zdravá dcera, tak mi to třeba hokejový pánbůh vrátil takhle. Nebo já nevím. Vždy je tam nějaká rovnováha. Ale mrzí to," řekl.