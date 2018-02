Finský impulz i plánovaný odpočinek. Z devátého místa jsem nadšenej, zářil Jakš po životním výsledku

před 4 hodinami

Pod finským vedením a z klidnější přípravy než jindy si Martin Jakš dojel na vrcholné akci pro nejlepší umístění v kariéře. V Pchjongčchangu projel cílem olympijského skiatlonu devátý a poprvé se na hrách pod pěti kruhy či světovém šampionátu vešel do desítky.

Pchjongčchang - V cílové rovince Martin Jakš dokonce atakoval osmou příčku. Sice ve finiši neuspěl, ale i tak si devátým místem splnil cíl a vylepšil loňské čtrnácté místo z padesátky na mistrovství světa v Lahti, což bylo jeho maximum na MS a OH. "Super, že to vyšlo. Jsem nadšenej," radoval se jednatřicetiletý Jakš.

Zprvu pokrčil rameny, když přemýšlel, proč se až nyní dočkal skvělého výsledku, když od mládí patřil k talentům. "Asi se za ta léta všechno nastřádalo. Mám zkušenosti a teď zřejmě i dobrá příprava," uvažoval běžec z Prášil na Šumavě.

Důležité je, že vydržel před vrcholnou akcí zdravotně v pořádku. "Což se mi léta zpátky taky trochu vyhýbalo. Vždycky mi to něco narušilo, pak jsme to doháněli a byla to taková jedna velká improvizace," vzpomínal Jakš na minulé velké akce.

I do olympijské sezony vstupoval s antibiotiky. Rozjezd měl pomalejší, ale od etapové Tour de Ski jezdí dobře. Povzbuzení přišlo v generálce na olympiádu, protože v rakouském Seefeldu dojel ve Světovém poháru poprvé po dvou letech v desítce.

Roli v jeho zlepšení hraje Illka Jarva. Finský kouč je od loňského jara šéftrenérem české reprezentace a zároveň osobně vede Jakše. "Jedu všechno pod ním a myslím si, že hlavně v závěrečné přípravě mě přemluvil jet ji trochu v klidu a nedostat se do nějaké větší únavy, abych nebyl náchylnější k nemocem," vyzdvihl Jakš.

Po Tour de Ski měl pět dnů volna a pak se chystal na soustředění směrem k olympiádě v očekávání, že si dá do těla. Když ale četl tréninkový plán, hned zvedl telefon a vytočil Jarvu. "Asi hodinu jsme spolu mluvili a vysvětlovali si to," řekl. V italském Passo Lavazé si přesto zkusil občas nad plán přidat, ale sám zjistil, že to není ono. "Byl jsem z toho zničený, tak jsem si říkal, že zkusím tu jeho druhou cestu, trochu víc odpočívat. A nakonec mi to bylo docela příjemné," musel uznat Jakš v Koreji.

Dalo by se tak s nadsázkou říct, že odpočinkem se posunul k lepším výsledkům. "Já toho nejsem úplně zastáncem. Myslím, že tomu musí předcházet těžký trénink a pak nějaké vyladění formy. Není to jen o odpočívání," smál se Jakš.

Psychickým impulzem byla změna trenéra. S příchodem Jarvy se dohodl, že přestane trénovat pod dlouholetým koučem Miroslavem Petráskem. "Určitě se to nějak podepsalo, ale nemyslím, že by to předtím bylo nějak ubíjející. S Mírou se mi trénovalo výborně," poděkoval Petráskovi za společná léta. "Pak přišel Ilkka a líbilo se mi, že má svoji cestu, jde si za tím a umí to závodníkovi vysvětlit," dodal.

Pro další průběh her je deváté místo ve skiatlonu výborným odrazovým můstkem. "Byl jsem desátý, teď devátý, a kdybych byl dál osmý a ještě se posouval, bylo by to fajn," řekl Jakš. Další start ho čeká v pátek na volné patnáctce. "Bruslení se mi jelo dobře. Kdybych mohl zajet podobný výsledek, tak to by bylo skvělý," dodal.