Slovensko slaví stříbro Kuzminové. Vítková přišla o další medaili na poslední střelbě

Stíhací závod biatlonistek na olympijských hrách v Pchjongčchangu ovládla Laura Dahlmaeierová před Anastasií Kuzminovou a Anaïs Bescondovou, Veronika Vítková doběhla sedmá. Mezi muži byl nejrychlejší Martin Fourcade, před Sebastianem Samuelssonem a Benediktem Dollem, Michal Krčmář se po senzačním stříbru ve sprintu propadl až na 30. příčku.

Pchjongčchang - Biatlonistka Veronika Vítková obsadila ve stíhacím závodě na olympijských hrách v Pchjongčchangu sedmé místo a nenavázala na bronz ze sobotního úvodního sprintu. Ještě před poslední čtvrtou střeleckou položkou figurovala devětadvacetiletá Češka na třetí příčce, ale po dvou chybách ztratila naději na další medaili. Zlato bere vítězka sprintu Laura Dahlmaierová.

Na medaili ze sprintu nenavázal ani Michal Krčmář, jenž ve stíhačce doběhl se sedmi střeleckými chybami až třicátý. Pro zlato si doběhl Martin Fourcade před Sebastianem Samuelssonem a Benediktem Dollem. Druhý český závodník ve stíhacím závodě na 12,5 kilometru Ondřej Moravec udělal dokonce ještě o jednu chybu více než Krčmář a z 29. místa se propadl až na 51. pozici.

Švédský mladík překvapuje

Ani jeden ze tří medailistů ze sprintu nedokázal zužitkovat výhodnou pozici na startu k dalšímu cennému kovu. Krčmář hned po první střelbě vleže musel na dvě trestná kola a propadl se na 22. místo s minutovou ztrátou na čelo.

Další položku sice zvládl čistě, ale "stojky" mu vůbec nevyšly. Udělal hned pět chyb, navíc měl nejpomalejší střelecký čas z celého startovního pole.

Fourcade si spravil chuť po nevydařeném sprintu a získal svou třetí individuální zlatou medaili z olympijských her. Pod pěti kruhy vybojoval devětadvacetiletý francouzský fenomén už pátý cenný kov. Fourcade předvedl druhý nejrychlejší běh, po třetí střelecké položce se dostal do čela a vedení s přehledem udržel.

Švédský mladík Samuelsson startuje na své první olympiádě a hned v druhém závodu si díky vůbec nejrychlejšímu běhu senzačně dojel ze 14. místa po sprintu pro stříbrnou medaili. Ve Světovém poháru mu přitom patří až 50. místo. Na Samuelssonův finiš nestačil Doll, i on ale mohl slavit první cenný kov pod pěti kruhy.

Vítková zaváhala při poslední stojce

Pro druhé individuální olympijské zlato si v ženském stíhacím závodě dojela vítězka sprintu Němka Laura Dahlmeierová. Druhá skončila v dramatickém finiši Slovenka Anastasia Kuzminová před třetí Anais Bescondovou z Francie.

"Je z toho sedmé místo, ale můžu být spokojená. Je to umístění do desítky," řekla Vítková. "Nemůžu být nespokojená a další závody máme před sebou, tak uvidíme."

Další česká reprezentantka Jessica Jislová udržela na desetikilometrové trati 23. místo, z něhož do stíhačky vybíhala. "Jsem spokojená, ale mohlo to být o dvě příčky lepší. Finiš jsem takticky nezvládla. Jak je cíl z kopce, takže jakmile se někdo za vámi schová, tak nemáte ve finiši šanci. To byla trochu chyba," řekla Jislová.

Markéta Davidová se propadla z 15. na 25. příčku a Eva Puskarčíková si naopak polepšila ze 43. na 32. pozici.

Vítková v sobotu získala první velkou individuální medaili a ve stíhačce dlouho živila naději na další. Do závodu vyrazila z třetího místa a po první bezchybné střelecké položce si o jednu příčku polepšila.

Při druhé střelbě vleže v poryvech větru sice jednou chybovala a propadla se na průběžnou pátou pozici, ale čistá úvodní "stojka" ji vrátila do boje o cenný kov. Na trati se Vítkové tentokrát běžecky tolik nedařilo, přesto ještě před poslední položkou vestoje držela třetí místo. Pak však udělala dvě chyby.

"Snažila jsem se ty rány střílet na jistotu, ani mi nepřišlo, že by to měla být nějak rychlá položka. Ale bohužel, vypadly ven a musela jsem na dvě trestná kola," řekla Vítková k poslední střelecké položce.

Nejrychlejší stíhací jízdu předvedla Kuzminová, která se z třináctého místa posunula po polovině závodu do čela před Dahlmeierovou. Poté ale na střelnici chybovala a nechala si Němku znovu odjet.

Dahlmeierová zvládla dvě položky vestoje bez chyby a jako první biatlonistka v historii získala na jedné olympiádě zlato ze sprintu i následné stíhačky. Dosud se to podařilo pouze norské legendě Ole Einaru Björndalenovi v Salt Lake City 2002.

Do her v Koreji přitom Dahlmeierová na kontě žádný cenný kov pod pěti kruhy neměla. Zároveň potvrdila německou nadvládu v Pchjongčchangu, nedělnímu sprintu totiž kraloval její krajan Arnd Peiffer a ve stíhačce mužů si pro bronz dojel Benedikt Doll.

"Byl to opravdu strašně těžký závod, neskutečně! Sotva mi teď roztávají prsty, měla jsem strašné bolesti, horší než v závodě předtím," řekla po závodě v desetistupňovém mrazu první dvojnásobná vítězka těchto her. "Ale jinak je to skvělý pocit. Přitom jsem se před závodem i během něj cítila unaveně. Jen jsem se snažila zůstat soustředěná a dopadlo to," dodala Dahlmeierová.

Slovenka s ruskými kořeny Kuzminová ve finiši udržela o dvě desetiny druhé místo před Bescondovou a má čtvrtou olympijskou medaili. Třetí Francouzka naopak získala první cenný kov pod pěti kruhy.

Biatlon

Stíhací závod žen (10 km):

1. Dahlmeierová (Něm.) 21:06,2 (1 tr. okruh), 2. Kuzminová (SR) -29,4 (4), 3. Bescondová (Fr.) -29,6 (1), 4. Olsbuová (Nor.) -1:07,3 (4), 5. Öbergová (Švéd.) -1:08,9 (3), 6. Herrmannová (Něm.) -1:19,4 (2), 7. Vítková (ČR) -1:37,3 (3), 8. Häcklová (Švýc.) -1:41,5 (3), 9. Eckhoffová (Nor.) -1:47,8 (5), 10. Brörssonová (Švéd.) -1:54,5 (1), …23. Jislová -2:49,0 (3), 25. Davidová -2:54,5 (6), 32. Puskarčíková (všechny ČR) -3:18,5 (3).

Stíhací závod mužů (12,5 km):

1. M. Fourcade (Fr.) 32:51,7 (1 tr. okruh), 2. Samuelsson (Švéd.) -12,0 (1), 3. Doll (Něm.) -15,1 (1), 4. T. Bö (Nor.) -1:02,6 (3), 5. Schempp (Něm.) -1:02,7 (3), 6. Weger (Švýc.) -1:03,1 (2), 7. Desthieux (Fr.) -1:03,7 (3), 8. Peiffer (Něm.) -1:14,1 (3), 9. Bjöntegaard (Nor.) -1:26,3 (4), 10. Hofer (It.) -1:32,7 (3), …30. Krčmář -3:49,9 (7), 51. Moravec (oba ČR) -5:54,2 (8).