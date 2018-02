Jedničkou hokejové reprezentace bude na úvod OH Francouz

před 4 hodinami

Ani Patrik Bartošák, ani Dominik Furch. Jedničkou českého týmu na ZOH v Koreji bude Pavel Francouz.

Kangnung - Brankářskou jedničkou české hokejové reprezentace na olympijských hrách v Pchjongčchangu bude Pavel Francouz. Opora Čeljabinsku dostala na úvod turnaje přednost před Dominikem Furchem z Omsku. Novinářům to po dnešním tréninku v Kangnungu řekl kouč Josef Jandač.

"Rozhodli jsme se tak po dohodě s trenérem brankářů," uvedl Jandač. Výsledek nedělní generálky proti Finsku, ve které Furch dvakrát inkasoval a Francouz udržel ve své polovině utkání čisté konto, podle trenéra nehrál roli. "Dohodli jsme se, že pokud se mu bude v brance dařit, tak z ní nevyleze. Takže ať tam zaleze a zůstane tam," řekl Jandač.

Sedmadvacetiletý Francouz startoval na čtyřech mistrovstvích světa, na posledních dvou šampionátech tvořil dvojici s Furchem. V této sezoně má nejvyšší procentuální úspěšnost v KHL.

"Začátek sezony neměl optimální, v Čeljabinsku tolik nechytal. Pak se to naštěstí změnilo. Víc chytal a dostal se do formy. Na prvním (reprezentačním) turnaji to ale takové nebylo," uvedl Jandač. Ocenil i stabilní Furchovy výkony. "I proto jsme čekali. Pavel se nám nakonec zdál živější, rychlejší. Je hrozně moc poctivý. Pečlivě se připravuje," řekl.

Jandač si uvědomuje, že Francouzovým handicapem je menší výška - měří 182 cm. "A brankáři jsou dneska obvykle vysocí. I Dominik. Pavlovi se může stát, že udělá všechno dobře, ale nad rameny mu chybí deset centimetrů. S tím nic neudělá, protože mu pánbůh takhle nandal. Dominik to umí zavřít nahoře, ale dole to takové není," uvedl Jandač.

První utkání čeká hokejovou reprezentaci ve čtvrtek, kdy se utká s domácí Koreou. Poté v základní skupině nastoupí v sobotu proti Kanadě a v neděli proti Švýcarsku. "Jestli bude chytat oba zápasy? To je strašně daleko. Zažil jsem tolik turnajů nebo trenérů, kteří zvolili jedničku a pak do toho museli sáhnout, protože jim nevyšel jeden nebo dva zápasy. Pak se z jedničky stane dvojka nebo trojka," řekl Jandač.