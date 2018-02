Medaile jí málem přimrzla k zubům. Už vím, že to nebyla sranda, usmívala se Vítková s bronzem

před 2 hodinami

Biatlonistka Veronika Vítková se už může těšit z bronzové medaile za životní úspěch na olympijských hrách v Pchjongčchangu.

Pchjongčchang - Přestože bylo velmi chladno, Vítkové před vyhlášením, v jeho průběhu ani po skončení slavnostního ceremoniálu nezmizel úsměv z tváře.

"Jaký je to pocit? Nádherný, ani nevím, co k tomu říct. Teď už vím, že to nebyla sranda. A mám ji," usmívala se Vítková s medailí za třetí místo ve sprintu na krku. V sobotu, bezprostředně po závodě, si také užila stupně vítězů, na cenný kov si však musela ještě téměř 24 hodin počkat.

Velký chlad ji o náladu nepřipravil. "Už mi málem přimrzla k zubům. Je krásná," řekla Vítková, která tradičně pro fotografy pózovala zakousnutá do medaile. "Není úplně teplo, fouká, ale za tohle to určitě stojí," uvedla.

Bezprostředně po závodu devětadvacetiletá biatlonistka přiznala, že jí stále nedochází, co dokázala. Teď už to ví. "Na pódiu mi to došlo, člověk byl dost naměkko. Byl to pěkný pocit," řekla Vítková, která byla před čtyřmi lety v Soči členkou stříbrné smíšené štafety.

Vítková bude mít v pondělí další šanci rozšířit medailovou sbírku, představí se ve stíhačce. "Teď se budu snažit co nejvíc si odpočinout. Po závodě se mi to úplně nepodařilo, do vesnice jsem se nedostala před druhou," poukázala na dlouhou dobu strávenou na dopingové kontrole. "Přijde mi, že dneska jsem se od rána nezastavila. Snad si budu moci teď chvilku lehnout a nabrat síly do zítřejšího závodu," přála si.

I přes dnešní večerní slavnost se chce rychle začít koncentrovat na druhý olympijský start. "Už by to asi chtělo začít," pousmála se Vítková. "Ale dokážu se zkoncentrovat, žiju závod od závodu. Myslím, že se mi letos dařilo se na ně soustředit, koncentrovat, nemyslím, že by to teď mělo být jinak," uvedla Vítková.

Bude se snažit udržet na vítězné vlně. "Sama vím, že to jde, že tam můžu jezdit s nejlepšíma a bojovat o medaili. V biatlonu se ale může stát cokoli. Uvidíme, co další závod," řekla s tím, že medaili si vystaví v pokoji. "Budu si ji tam střežit a hlídat. Jestli přijde hodně návštěv? Uvidíme," dodala Vítková.