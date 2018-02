Neuvěřitelný závod. Biatlonista Michal Krčmář získal ve sprintu senzační olympijské stříbro!

před 1 hodinou

Neskutečný, životní výkon předvedl na olympijských hrách biatlonista Michal Krčmář. Ve sprintu vybojoval stříbrnou medaili, o pouhé čtyři sekundy zaostal za Němcem Peifferem!

Pchjongčchang - Také druhý biatlonový sprint na zimních olympijských hrách v Pchjongčchangu přinesl české výpravě medaili, Michal Krčmář skončil druhý a navázal na sobotní bronz Veroniky Vítkové. Na vítězného Němce Arnda Peiffera ztratil jen 4,4 sekundy, třetí byl s odstupem 3,3 sekundy na Krčmáře Ital Dominik Windisch.

"Neuvěřitelné. Jsem šťastlivec, protože jsem měl dobré podmínky na střelnici a… omlouvám se, nemám slov. Je to krásný den," řekl Krčmář a marně si utíral slzy štěstí. Emocím se neubránil a ani nechtěl. "Je to obrovské zadostiučinění. Moc děkuju klukům z týmu, kteří mě táhli nahoru. Bez nich bych tady teď nebyl," dodal.

Už ze druhé položky odjížděl Krčmář druhý se zhruba sedmisekundovou ztrátou na rovněž bezchybného Peiffera. Na posledním mezičase 500 metrů před cílem se před něj těsně dostal Rakušan Julian Eberhard, ale Krčmář v závěru vystupňoval tempo a vrátil se na stříbrnou pozici. "V posledním kole jsem dělal maximum, ale Arnd byl lepší," řekl Krčmář. Před Eberharda se o sedm desetin sekundy dostal ještě Windisch.

Sedmadvacetiletý biatlonista prožil nejpovedenější závod v kariéře. Jeho maximem ve Světovém poháru bylo loňské třetí místo ze stíhačky v Ruhpoldingu. Díky bezchybné střelbě a rychlému závěrečnému kolu získal svoji první medaili z velké akce.

"Je to něco úžasného. Michal výborně zajel závěr, cílovou rovinku mastil. Dokonce to chvilku vypadalo, že by mohl být ještě výš, šel do toho velkou vervou a Peiffra v jeden moment sjel na vteřinu, na dvě. Ale asi ho to stálo víc sil," hodnotil šéftrenér českých biatlonistů Ondřej Rybář.

Do pondělní stíhačky z českých reprezentantů postoupil již jen 29. Ondřej Moravec. Jednou minul vleže, kde navíc ztratil čas vinou vyhozeného náboje, a pomaleji běžel. Na vítěze ztratil více než minutu. Michal Šlesingr i Adam Václavík skončili se čtyřmi chybami v poli poražených.

Selhali také oba největší favorité. Martin Fourcade z Francie i Johannes Thingnes Bö z Norska si závod "odstřelili" třemi chybami hned při položce vleže a k medailím měli daleko. Dvojnásobný olympijský vítěz ze Soči Fourcade byl vestoje bezchybný a probil se alespoň na osmé místo. Po osmnácti závodech ale skončila série jeho umístění na stupních vítězů. Bö chyboval ještě jednou vestoje a obsadil až 31. příčku.

Biatlon

Muži, sprint (10 km): 1. Peiffer (Něm.) 23:38,8 (0 tr. okruhů), 2. Krčmář (ČR) -4,4 (0), 3. Windisch (It.) -7,7 (1), 4. Eberhard (Rak.) -8,4 (1), 5. Bjöntegaard (Nor.) -17,4 (2), 6. Doll -17,6 (1), 7. Schempp (oba Něm.) -21,4 (1), 8. M. Fourcade -22,1 (3), 9. Wiestner (Švýc.) -23,5 (1), 10. Hofer (It.) -31,0 (2), …29. Moravec -1:07,9 (1), 69. Šlesingr -2:27,2 (4), 73. Václavík (všichni ČR) -2:36,6 (4).