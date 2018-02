Nevím, nechápu. Proč? Gulaš stěží zadržoval slzy. Na olympiádě ho nahradí Růžička

AKTUALIZOVÁNO před 3 hodinami

Nejproduktivnější hráč extraligy se zranil v přípravném duelu s Finskem, v týmu ho nahradí Martin Růžička.

Kangnung - Plzeňský útočník Milan Gulaš vypadl kvůli zranění z týmu českých hokejistů na olympijských hrách v Pchjongčchangu. V nominaci ho nahradí Martin Růžička z Třince.

Nejproduktivnější hráč extraligy Gulaš si v nedělní generálce proti Finsku v Soulu poranil koleno. "Těžko se mi o tom hovoří, je to pořád čerstvé. Dnes jsem byl na vyšetření a mám naprasklý vaz v kolenu, takže musím dva měsíce stát," řekl Gulaš novinářům během dnešního prvního tréninku národního týmu v dějišti turnaje.

Dvaatřicetiletý útočník zůstává smolařem velkých akcí. Z různých důvodů přišel už pětkrát o možnost zahrát si na mistrovství světa. O to větší měl radost, když se před měsícem objevil v nominaci na hry. Kvůli zranění si však nezahraje ani na olympiádě.

"Říkám si, proč. Nevím. Nechápu to," řekl Gulaš a jen těžko zadržoval slzy. "Je to pro mě těžký moment. Prostě to nechápu. Deset minut před koncem se zraním. Hrozně jsem se těšil, konečně vyšla nějaká nominace na takový turnaj a zase si nezahraju," litoval. Domů by měl odletět ve středu.

"Celý život makáte, abyste něco v hokeji dokázali. A když to konečně přišlo, tak o to přijdu takovou hloupostí. Víc než olympiáda být nemůže. Mrzí mě to nejen za mě, ale i za rodinu, za kamarády," soukal ze sebe Gulaš.

Trenér Josef Jandač litoval ztráty jedné z plánovaných opor. "Takový je sportovní život. Stalo se, nic s tím neuděláme. Povolali jsme Martina Růžičku, což je také výborný hráč. Mrzí nás to i z lidské stránky. Je to kluk, který měl jet poprvé na takový velký turnaj a takhle si to ukončil. Kdyby už za sebou nějaké měl, možná by to bral jinak," uvedl Jandač.

Gulaš se zranil ve třetí třetině duelu s Finskem při souboji s protihráčem. "Byla to moje chyba. Zbytečně jsem šel do souboje a předpokládal jsem, že by mohl jít na druhou stranu. Že bych ho dohrál. Otočil se na druhou stranu a nechal jsem tam koleno. Šel jsem do běžného souboje a že se mi to stalo… Nevím, mám to nějaké zakleté," uvedl.

Hned věděl, že je zle. "Nějaký rok už hokej hraju, takže to poznám. Ran už jsem měl nespočet, takže vím, jestli to je naraženina, sval nebo nějaký vaz. V první moment jsem věděl, že to není dobré. V koutku duše jsem doufal, ale když jsem se dnes ráno probudil, tak jsem poznal, že to není ono," přiznal. Jeho obavy potvrdilo vyšetření.

"Říkám si, že co se má stát, stane se," uvedl a poukázal i na to, že se mu před čtyřmi měsíci narodila dcera. "Pořád je to jen sport, nejde o život. Narodila se mi krásná zdravá dcera, tak mi to třeba hokejový pánbůh vrátil takhle. Nebo já nevím. Vždy je tam nějaká rovnováha. Mrzí to ale," dodal.

Jandač tak přišel o možnost využít spolupráci úderného plzeňského dua Gulaš, Tomáš Mertl, které vládne produktivitě extraligy. Proti Finsku vytvořili útočnou formaci s nedávným plzeňským kanonýrem Dominikem Kubalíkem. "Spoléhali jsme na ně, i proto jsme je vzali. Jsou dominantní v Plzni i v celé lize. Teď si Tomáš musí poradit i bez něj," řekl Jandač.

Ztráta spoluhráče mrzela i Mertla. "Je to hodně blbé. Milan odehrál super sezonu a teď přišlo zranění ve chvíli, kdy si to mohl užít. Je to škoda, ale hlavně pro něj. Je nám dvaatřicet a víme, že olympiáda není každý rok," uvedl Mertl. Na dnešním tréninku hrál v útoku s Michalem Vondrkou a Romanem Červenkou.

Růžička, jehož absence v nominaci olympijského týmu patřila k největším překvapením, se k mužstvu připojí v úterý. Třinecký útočník je v kanadském bodování extraligy třetí. Za reprezentaci si zahrál naposledy v prosinci na Channel One Cupu, kde se blýskl hattrickem proti Finsku (3:2 v prodloužení).

Čeští hokejisté vstoupí do olympijského turnaje čtvrtečním zápasem s Koreou. Ve skupině se utkají ještě s Kanadou a Švýcarskem.