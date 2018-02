Dobrý den, vítáme vás u online přenosu ze stíhacího závodu biatlonistek na 10 kilometrů. Do startu se propočítávají výsledky ze sprintu, což české fanoušky může obzvláště těšit. Česká reprezentantka Veronika Vítková totiž ve sprintu dosáhla na bronzovou medaili a do dnešního závodu vyběhne s těsným mankem na vedoucí dvojici Dahlmeierová (Něm.) a Olsbuová (Nor.).