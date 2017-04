Jágr bodoval dvěma asistencemi, Toronto postupuje, Tamba Bay bude v play off chybět

před 40 minutami

Jaromír Jágr se v posledním domácím zápase Floridy podílel na vítězství 3:0 nad Buffalem dvěma gólovými přihrávkami. Martin Hanzal v utkání Minnesoty na ledě Arizony skóroval a Roman Polák pomohl jedním bodem k výhře Toronta nad Pittsburghem. Maple Leafs se stali posledním postupujícím mužstvem, Tampa Bay s Ondřejem Palátem a Andrejem Šustrem si ve vyřazovacích bojích nezahraje.

New York - Jaromír Jágr přihrál v sobotním utkání NHL na dva góly hokejistů Floridy, kteří v posledním domácím zápase v sezoně porazili Buffalo 3:0. Svůj dvacátý gól v probíhajícím ročníku vstřelil Martin Hanzal, jenž pečetil výhru Minnesoty 3:1 v Arizoně, odkud letos v únoru po 10 letech přestoupil. Posledním účastníkem play off se stalo Toronto po vítězství 5:3 nad Pittsburghem.

Panteři úspěchem v duelu s Buffalem přerušili sérii šesti porážek. Třiceti zákroky se o to zasloužil brankář James Reimer, který vychytal druhé čisté konto v sezoně. Úvodní gól večera vstřelil ve 28. minutě Nick Bjugstad, o další dva se po spolupráci s Jágrem postaral Jonathan Huberdeau.

Nejprve ve 38. minutě zvýšil v přesilové hře na 2:0, když dotlačil puk do odkryté branky poté, co obránce Justin Falk v brankovišti zázračně zastavil Jágrovu dorážku. Ve 46. minutě pak český veterán důrazným forčekingem vybojoval puk v útočném pásmu, předložil jej Huberdeauovi, jehož přihrávku zpoza branky si obránce Ristolainen srazil bruslí za záda vlastního gólmana Lehnera.

Minnesota si v Arizoně připsala čtvrté vítězství v řadě a stanovila nový klubový rekord v počtu výher a bodů za sezonu. Divočáci zakončili základní část se ziskem 106 bodů, což je o dva více než v dosud nejpovedenější sezoně 2006-07.

Hanzal se na ledě svého bývalého klubu prosadil v 54. minutě, kdy dorážkou do zcela prázdné branky v přesilové hře uzavřel skóre utkání na 3:1.

Hokejisté Toronta potřebovali k jistotě postupu do play off získat dva body ve dvou závěrečných víkendových zápasech a zvládli to hned v tom prvním proti Pittsburghu. A to zejména díky povedenému finiši ve třetí třetině.

Od 47. minuty totiž Maple Leafs prohrávali 2:3. Jenže pět a půl minuty před koncem vyrovnal svým premiérovým gólem v NHL finský útočník Kasperi Kapanen a na začátku 58. minuty zařídil obrat podařenou tečí Connor Brown. Vítězství pak pojistil při power play trefou do prázdné branky nováček Auston Matthews, který si připsal 40. zásah v sezoně.

Triumf Toronta připravil o poslední zbytky naděje na postup hokejisty Tampy Bay a New Yorku Islanders, kteří zvítězili 4:2 na ledě New Jersey. Dres domácích Devils naposledy oblékl při předzápasovém rozbruslení Patrik Eliáš, jenž před pár dny oznámil konec kariéry.

Sobotní zápasy rozhodly o složeních dalších dvojic pro play off. Chicago se jako vítěz Západní konference utká s Nashvillem, který prohrál 1:2 ve Winnipegu a zůstal na poslední postupové příčce za Calgary. Minnesota narazí na St. Louis Blues, kteří si výhrou 5:4 po nájezdech na ledě Caroliny pojistili třetí příčku v Centrální divizi. Už dříve byly jasné souboje Montreal - New York Rangers a Pittsburgh - Columbus. Zbývající dvojice určí až nedělní utkání.

Výsledky NHL:

Boston - Washington 1:3, New Jersey - NY Islanders 2:4, Winnipeg - Nashville 2:1, Toronto - Pittsburgh 5:3, Los Angeles - Chicago 3:2 v prodl., Florida - Buffalo 3:0, Carolina - St. Louis 4:5 po sam. nájezdech, Dallas - Colorado 4:3 po sam. nájezdech, Arizona - Minnesota 1:3, San Jose - Calgary 3:1, Detroit - Montreal 2:3 v prodl., Vancouver - Edmonton 2:3.

autoři: ČTK, Sport | před 40 minutami

Související články