Tři roky "vyhnanství" na Sibiři skončily. V Rusku to už bylo na hlavu, říká Sobotka

před 49 minutami

Musel počkat, až se naplní jeho tříletý kontrakt. Nyní se český útočník Vladimír Sobotka dočkal a z ruského Omsku míří zpět do NHL, do vysněného klubu St. Louis.

Praha - Už před touto sezonou se chtěl hokejový útočník Vladimír Sobotka vrátit z ruského Omsku do NHL, ale nakonec se dočkal až nyní v jejím závěru. Klub St. Louis s ním počítal už v září do přípravného kempu, jenže devětadvacetiletý centr musel dodržet poslední rok tříletého kontraktu v Rusku.

Blues jej tak získali až poté, co Avangard vypadl ve čtvrtfinále play off KHL.

"Nebylo to jednoduché, stále se objevovaly možné administrativní překážky či neochota posunout věci do finále," popsal Sobotka peripetie návratu do NHL.

Po uzavření tříletého kontraktu s Omskem měl mít klauzuli, která by mu dovolovala po každé sezoně odejít do NHL. Ale podle deníku St. Louis Post-Dispatch byla smlouva kvůli ekonomické krizi v Rusku předělána a platná klauzule z něj vypadla. A vyplatit se z kontraktu údajně částkou ve výši tří milionů dolarů (asi 75 milionů korun) nedávalo Sobotkovi smysl.

Roční kontrakt s Blues na 2,725 milionu dolarů, který mu v roce 2014 stanovila arbitráž, naplní Sobotka až ve zbytku tohoto ročníku. Zároveň se dohodl i na nové tříleté smlouvě celkem na 10,5 milionu dolarů platné od nadcházejícího ročníku.

"Jsem hlavně rád, že to vyšlo. Byl to náš plán a všechno bylo splněné, jak jsem chtěl já," řekl Sobotka. Je rád, že se vrací do St. Louis, i když nabídku Omsku zvažoval. "Těžké rozhodování to bylo. Řekl jsem si, že to po těch třech letech v Rusku chci vyzkoušet zpátky do Ameriky. Už to bylo takové na hlavu v Rusku. Rozhodně je v Americe lepší život a chtěl jsem sám sobě dokázat, že na to mám," doplnil Sobotka.

Návratu do sestavy Blues by se měl dočkat už o víkendu. "Byl to asi náš nejzamotanější případ pro řešení. Vláďa měl na jedné straně platnou smlouvu s Omskem, která končila 30. dubna letošního roku, a na druhé straně měl arbitráží přiřčenou smlouvu se St. Louis, která je při jeho absenci odložena a musí ji odehrát v případě návratu do Ameriky," popsal Sobotkův agent Robert Spálenka ze společnosti Sport Invest.

"Museli jsme řešit několik věcí najednou. Bylo to ukončení smlouvy v Omsku, protože bez něj bychom vůbec neměli právo jednat v NHL o možnosti jeho návratu. V St. Louis jsme museli řešit odehrání té arbitráží přiřčené smlouvy co nejrychleji, aby mohl podepsat novou dlouhodobou smlouvu a dával mu návrat do NHL ekonomicky smysl," doplnil Spálenka.

Sobotku totiž Omsk lákal k prodloužení angažmá. "Dali mu nabídku na dvouletý kontrakt opravdu vysokých parametrů, takže Vláďa měl hodně zamotanou hlavu, pro co se rozhodnout. Zvítězila touha zahrát si ještě v nejlepší lize světa a pokusit se dokázat si, že patří mezi nejlepší hráče na světě," uvedl agent.

V NHL mělo o Sobotku zájem více klubů. "S předstihem jsme byli osloveni San Jose, kteří chtěli získat jeho práva. St. Louis však s trejdem nesouhlasilo a práva na Vláďu si podrželo," dodal Spálenka.

autor: ČTK | před 49 minutami