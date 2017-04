Eliáš mohl naposledy nastoupit v NHL. Nebylo by to fér vůči soupeři, který bojuje o play off, říká

před 22 minutami

Patrik Eliáš dostal možnost se rozloučit s kariérou v posledním domácím utkání New Jersey v sezoně, ale legenda Devils ví, že vzhledem k postavení New Yorku Islanders v tabulce NHL by to nebylo vůči soupeři fér. Navíc Eliáš přiznal, že před včerejším tréninkem, který absolvoval v rámci rozlučky, dva měsíce nebruslil.

Newark/Praha - Legendární útočník New Jersey Devils Patrik Eliáš už v nedávné minulosti oznámil konec kariéry. Jenže na ledě nejlepší hokejové soutěže se ještě rodák z Třebíče mohl klidně objevit.

Před posledními dvěma zápasy základní části dal totiž generální manažer Ďáblů Ray Shero Eliášovi na výběr, zda by se nechtěl definitivně rozloučit v jednom z posledních dvou zápasech základní části.

Hokejista, který spojil celou svou zámořskou kariéru s New Jersey ale odmítl. A to i s vědomím, že už ve Východní konferenci beznadějně posledním Devils o nic nejde.

"Bavil jsem se s Rayem před několika měsíci a právě tehdy mi nabídl, zda bych se nechtěl rozloučit v jednom z posledních zápasů sezony. Tehdy jsem mu ještě neodpověděl," popisuje číslo "26" debatu s generálním manažerem.

"Nebylo by to fér ani vůči klukům z Islanders"

"Téma mého posledního ostrého zápasu jsme s Rayem otevřeli před několika týdny. Volal mi, když jsem právě lyžoval a v době, kdy jsem dva měsíce nestál na bruslích. Už tehdy jsem ale tušil, že nebudu hrát," pokračuje Eliáš.

Příští týden už jednačtyřicetiletý dvojnásobný vítěz Stanley Cupu se tak rozloučil s hokejem v New Jersey na včerejším předzápasovém tréninku před posledním domácím zápasem Devils v sezoně proti New Yorku Islanders.

Stick taps, claps and a standing O for Patrik Elias from the #NJDevils and their fans. pic.twitter.com/9dEUvmIKgs — Leo Scaglione Jr. (@LeoScaglioneJr) April 7, 2017

Eliáš přiznal, že by nebyl schopný odehrát celý zápas naplno. "Nebylo by fér hrát i kvůli klukům z týmu, kteří pracují celý rok. Stejně tak by to nebylo čestné ani vůči hráčům z New Yorku Islanders, kteří stále bojují o play off," myslí si rodák z Třebíče.

"Islanders ještě půjde o hodně, nechci riskovat zranění a ani to, že by se kluci z New Yorku kvůli mě cítili špatně. Zápas by se mohl vzhledem k mému loučení odvíjet jinak," dodává na závěr další důvody neúčasti v zápase, jenž začne o půlnoci středoevropského času.

