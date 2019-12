Jednou nohou v play off. Obrovská dřina, energii jsme brali od diváků, hlásili Češi

Česká hokejová dvacítka se na domácím mistrovství světa hlasitě vrátila zpět do hry o čtvrtfinále. Po porážce 3:4 v prodloužení od Američanů má na kontě čtyři body, které budou na postup stačit v případě, že Rusové v úterním utkání neporazí Německo za dva body. Zápas proti USA nabídl koňskou dávku nervů a emocí.

Češi v sobotu podlehli Německu 3:4 a dostali se do svízelné situace. Před pondělním duelem věděli, že ke stoprocentní jistotě postupu do play off potřebují v zápasech s USA a Kanadou získat aspoň dva body.

Teď mají první z nich a ze čtvrtfinále je odsune pouze úterní ruská výhra nad Němci v prodloužení nebo na nájezdy a prohra ve večerním utkání s Kanadou za nula bodů. Pokud budou Češi proti Kanaďanům bodovat, stlačí pod sebe Rusko, Německo nebo oba týmy najednou. V případě tříbodového vítězství se dokonce posunou na druhé místo tabulky.

"Každý bod se počítá, jsme za něj strašně rádi, i když jsme šli do zápasu s tím, že chceme vyhrát," hodnotil po těsné porážce útočník Petr Čajka. "Pokud budeme hrát takhle i dál, potrápíme Kanadu. Kdybychom takhle hráli v sobotu, Německo bychom porazili," litoval zpětně.

Češi odehráli utkání s obrovským nasazením a se zámořským favoritem, kterého na MS juniorů porazili naposled před osmi lety, odehráli zcela vyrovnanou partii. "Odmakali jsme to, fanoušci nám strašně pomohli a trenér nám říkal, že byl s námi spokojený," přidal Čajka.

Svěřenci Václava Varadi byli na začátku zápasu pod tlakem a brzy prohrávali 0:1. V první třetině skóre otočili, ale ve druhé části přišel naopak obrat ze strany Američanů.

"Emočně to byl strašně náročný zápas," chrlil ze sebe kapitán Libor Zábranský, který vrátil svůj tým v první třetině do utkání dvěma góly. "Jako bek jich za sezonu tolik nedám, takže si to tady v téhle famózní atmosféře užívám," vysvětlil s úsměvem bouřlivé oslavy obou gólů.

Kvůli nemoci nemohl do zápasu brankář Lukáš Dostál, který odchytal oba dosavadní duely českého týmu, a tak se poprvé předvedl Lukáš Pařík, z 87. místa nejvýše draftovaný český hokejista letošního roku. O tom, že nastoupí, věděl už od sobotního zápasu s Německem. Nemoc Dostála tak na rozhodnutí trenérů už nic nezměnila.

Pařík předvedl 39 úspěšných zákroků. "Byly tam infarktové situace, ale Pářa to skvěle zavřel. Měli jsme dobře postavené tyčky, občas to tam zazvonilo, ale ohromnou bojovností a srdíčkem jsme to dotáhli aspoň na bod," těšilo Zábranského, s třemi brankami nejlepšího střelce Čechů.

Do třetího dějství vstupovali Češi s jednobrankovým mankem, ale také s tím, že na konci druhé třetiny zlepšili svůj herní projev. Po necelých sedmi minutách explodovala vyprodaná Ostravar Aréně nadšením, když rána Šimona Kubíčka od modré čáry prošla až do sítě.

Jenže německo-finská dvojice rozhodčích André Schrader a Kristian Vikman gól po konzultaci s Kanaďanem Kevinem Muenchem u videa neuznala. Důvodem bylo nedovolené bránění brankáři Spenceru Knightovi, konkrétně kontakt s projíždějícím Ondřejem Pavlem.

Nepomohla ani coach challenge české střídačky, sudí ani napodruhé verdikt nezměnili. Gól neplatil. "Podle mého to uznat měli. Bylo těžké pak udržet emoce na uzdě, celá hala řvala. Ale my jsme hned hráli přesilovku a využili jsme ji. Hnalo nás to dopředu," popisoval Čajka.

Po neuznaném gólu byli všichni v transu

Útočník švýcarské Ženevy byl tím, kdo v přesilovce dorazil střelu znovu od obránce Kubíčka a vyrovnal na 3:3. Gól padl minutu a 44 sekund po neuznané brance. "Hecli jsme se a dali gól. Když jsem se podíval na lidi, všichni v tu dobu byli v transu," rozplýval se Zábranský.

Kapitán českého týmu nechtěl neuznaný gól příliš komentovat, doplnil jen, že se mu metr rozhodčích na MS zdá velmi přísný. "Pískají každý náznak faulu. Pořád si říkáme, že se toho musíme vyvarovat, ale je to těžké," podotkl. 64 trestných minut znamená pro domácí výběr ve statistice nejtrestanějších mužstev druhé místo za Ruskem.

Za stavu 3:3 ubránili Češi oslabení a zkraje prodloužení byli aktivnějším týmem. Čajkovu střelu Knight s problémy vyrazil, dobrou šanci měl také Jaromír Pytlík. Nakonec rozhodla trefa Colea Caufielda.

Vedle Dostála scházel Čechům kvůli nemoci také útočník Jan Šír, navíc další forvard Jan Jeník si na konci druhé třetiny poranil koleno. Domácí hráči proto dohrávali jen s deseti útočníky a tradičně šesti obránci.

"Sil máme ale pořád dost. Zahrát si v takové atmosféře se nepodaří každému, hrozně si toho vážíme a jsme natěšení na každý zápas," ujistil Zábranský. "Trenéři mají ještě možnost dopsat dva hráče," poukázal Čajka. V úterý dopoledne český tým oznámí, koho na soupisku doplní.

Na čekané jsou obránci Ivan Lytvynov s Janem Mlčákem a útočník Vojtěch Střondala. Pravděpodobně se i kvůli zdravotním problémům Jeníka a Šíra jeví dopsání jednoho z obránců a Střondaly.

Češi budou odpoledne sledovat duel Rusů s Němci, který pro ně bude do jisté míry určující, ale dobře ví, že boj o postup a umístění ve skupině mají pro večerní zápas s Kanadou ve svých rukách.

"Nenecháme se odpoledním zápasem nijak rozhodit. Půjdeme do utkání s Kanadou tak, jak jsme šli na Ameriku," poznamenal Čajka. "Proti USA a Rusku jsme ukázali, že můžeme hrát s každým," uzavřel Zábranský.