Kanadský výbuch, favorit šampionátu prohrál s Ruskem jednoznačně 0:6

Hokejisté Ruska deklasovali na mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě Kanadu 6:0 a spravili si chuť po čtvrteční úvodní porážce s českou reprezentací 3:4. Posunuli se tak do čela skupiny B, kde má všech pět celků po třech bodech.

Rusové začali kanonádu proti Kanadě po 104 vteřinách hry, kdy střelou přes obránce z pravého kruhu překonal brankáře Nicolase Dawse Alexandr Chovanov. V polovině úvodního dějství zvýšil blafákem do bekhendu Pavel Dorofejev a a ve 14. minutě upravil Nikita Rtiščev bekhendovou dorážkou na 3:0. V čase 22:18 se natlačil před branku Nikita Alexandrov, zajistil čtyřbrankový rozdíl a Dawse v kanadské brance nahradil Joel Hofer. Ten kapituloval ještě do konce druhého dějství po teči Jegora Sokolova a střele Grigorije Denisenka. Závěrečná třetina už další branku nepřinesla. Mistrovství světa hokejistů do 20 let: Skupina B (Ostrava): Rusko - Kanada 6:0 (3:0, 3:0, 0:0) Branky: 2. Chovanov, 11. Dorofejev (Alexandrov, Žuravljov), 14. Rtiščev (Pylenkov, Kruglov), 23. Alexandrov (Voronkov), 34. Sokolov (Zamula, Denisenko), 37. Denisenko (Chovanov). Rozhodčí: Tscherrig (Švýc.), Vikman (Fin.) - Merten (Něm.), Nordlander (Švéd.). Vyloučení: 3:4, navíc Sokolov (Rus.) 10 min. Bez využití. Diváci: 8693. 1. Rusko 2 1 0 0 1 9:4 3 2. USA 2 1 0 0 1 10:9 3 3. ČR 2 1 0 0 1 7:7 3 4. Německo 2 1 0 0 1 7:9 3 5. Kanada 2 1 0 0 1 6:10 3