Hokejová dvacítka nezvládla drama s USA, čtvrtfinále stále jisté nemá

Čeští hokejisté prohráli po dramatické bitvě na MS juniorů v Ostravě s týmem USA 3:4 v prodloužení a v tabulce skupiny B jsou se čtyřmi body třetí.

Před závěrečným duelem s Kanadou stále nemají jistý postup do čtvrtfinále. Do další části turnaje je může posunout již úterní odpolední souboj Ruska a Německa. Češi potřebují, aby jedno z mužstev vyhrálo v základní hrací době.

Svěřenci trenéra Václava Varadi v dnešním zápase po gólech kapitána Libora Zábranského vedli 2:1, Američané však ve druhé třetině vývoj utkání otočili. V 49. minutě vyrovnal Petr Čajka, o rozhodující trefu se v čase 63:14 postaral Cole Caufield.

Úvod utkání patřil zámořským hráčům. Ve 3. minutě byl vyloučen Kučeřík a Američané první přesilovou hru využili. Po Robertsonově přihrávce zpoza branky překonal Paříka, který nahradil v české sestavě nemocného Dostála, Pinto a připsal si čtvrtý gól na turnaji.

Zvýšit vedení favorita mohl Caufield, ale trefil jen tyč. Český tým nebyl v útoku moc nebezpečný, přesto se mu podařilo vyrovnat. V 10. minutě využil Knightova zakrytého výhledu Zábranský, jenž se prosadil střelou od modré čáry. Kapitán domácího výběru se postaral i o druhý český gól, když po ideální Pláškově přihrávce využil v 19. minutě dvojnásobnou početní výhodu.

Ve druhé třetině ale Američané vývoj zápasu otočili. Nejprve překonal Paříka Kaliyev a v 27. minutě využil Zagrasovu efektní přihrávku Drury, jenž zakončil do odkryté branky. Češi měli šance v početních výhodách, Plášek ani Teplý však Knighta nepřekonali. Ve 40. minutě navíc domácí přišli o útočníka Jeníka, jenž si po střetu u mantinelu poranil koleno, a trenér Varaďa tak měl k dispozici už jen deset útočníků.

V 47. minutě rozjásal vyprodanou Ostravar arenu při signalizované početní výhodě Kubíček, rozhodčí však jeho gól po kontrole u videa neuznali kvůli Pavlovu kontaktu s brankářem. Varaďa se snažil změnit verdikt arbitrů trenérskou výzvou, ale neuspěl.

Zklamání však z českých hráčů i fanoušků rychle vyprchalo, neboť v následné přesilové hře dorazil Kubíčkovu střelu Čajka a vyrovnal. Další gól již v základní hrací době nepadl a muselo se prodlužovat. V nastavení měli puk častěji na hokejkách Češi, o rozhodující gól se však postaral Caufield. Američané tak mají na rozdíl od domácího týmu čtvrtfinále jisté.

"Kluci dnes hráli na maximum a věřím, že to bylo vidět. I když si americký tým vytvořil šance, trefil tyčky nebo to skončilo na hrudi Lukáše Paříka, tak si myslím, že nechali na ledě všechno a bojovali o výsledek. Ze zápasu jdeme se vztyčenou hlavou a s bodem, který je pro nás velmi dobrým skokem do posledního zápasu, který nás čeká v úterý. Ještě více než bodu si ale cením našeho výkonu," prohlásil po zápase trenér Václav Varaďa.

Česká republika - USA 3:4 v prodl. (2:1, 0:2, 1:0 - 0:1)

Branky a nahrávky: 10. Zábranský (Klikorka), 19. Zábranský (Plášek, Teplý), 49. Čajka (Kubíček) - 4. Pinto (Robertson, Wahlstrom), 22. Kaliyev (Zegras, Miller), 27. Drury (Zegras, Kaliyev), 64. Caufield (Turcotte). Rozhodčí: Schrader (Něm.), Vikman (Fin.) - Nordlander (Švéd.), Obwegeser (Švýc.). Vyloučení: 7:6. Využití: 2:1. Diváci: 8693 (vyprodáno).

ČR: Pařík - Zábranský, Klikorka, Kubíček, Kučeřík, Haš, Dajčar - Jeník, Pytlík, Plášek - Teplý, Čajka, Blümel - Raška, Pavel, Myšák - Pekař, Šik. Trenér: Varaďa.

USA: Knight - Harris, Samuelsson, Stastney, Miller, Emberson, Jones, York - Wahlstrom, Pinto, Robertson - Kaliyev, Drury, Zagras - Caufield, Turcotte, Beecher - Ford, Hall, Brink - Pivonka. Trenér: Sandelin.

Německo - Kanada 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)

Branky a nahrávky: 59. Valenti (Stützle, Schütz) - 12. Foote (Bahl), 33. Foudy (Dellandrea, McIsaac), 35. Addison (Foote, Cozens), 60. Dellandrea (Foote, McIsaac). Rozhodčí: MacFarlane (USA), Morozov (Rus.) - Hägerström (Švéd.), Šalagin (Rus.). Vyloučení: 4:6. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6102.

1. USA 4 2 1 0 1 17:13 8 2. Kanada 3 2 0 0 1 10:11 6 3. ČR 3 1 0 1 1 10:11 4 4. Rusko 3 1 0 0 2 10:7 3 5. Německo 3 1 0 0 2 8:13 3

Skupina A (Třinec):

Kazachstán - Švédsko 2:6 (0:1, 1:4, 1:1)

Branky a nahrávky: 32. Bojko, 54. Musorov (Gajtamirov) - 16. Fagemo (Höglander, Sandin), 23. Fagemo (Sandin, Lundkvist), 25. Öberg (Nässén), 28. Höglander (Pašič), 31. Berggren (Holtz, Pašič), 52. Raymond (Henriksson, Lundkvist). Rozhodčí: Heikkinen (Fin.), Hejduk (ČR) - Bowles (USA), Synek (SR). Vyloučení: 4:2. Využití: 0:3. Diváci: 2375.

Slovensko - Švýcarsko 2:7 (0:3, 1:2, 1:2)

Branky: 39. Faško-Rudáš (Okuliar), 47. Džugan (Čajkovič, Mudrák) - 8. Kohler (Berni, Nussbaumer), 11. Kohler (Nussbaumer, Moser), 15. Nussbaumer (Verboon), 34. Knak (Jobin), 40. S. Schmid (Aebischer), 51. Henauer (Nussbaumer, Moser), 53. Verboon (Kohler). Rozhodčí: Campbell (Kan.), Pešina (ČR) - Lederer (ČR), Merten (Něm.). Vyloučení: 6:7. Využití: 1:1. V olabení: 1:0. Diváci: 4915.

1. Švédsko 3 2 1 0 0 14:6 8 2. Finsko 3 2 0 1 1 17:5 7 3. Švýcarsko 3 2 0 0 1 14:10 6 4. Slovensko 3 1 0 0 2 6:16 3 5. Kazachstán 4 0 0 0 4 7:21 0