Nejhrubší tým turnaje se musí proměnit. Češi ve čtvrtfinále vsadí na švýcarský recept

Kritický den je tady. Čeští hokejoví junioři odvrátili na domácím mistrovství světa propadák v podobě zápasů o záchranu, ale ve čtvrtfinále (20:00) potkají nejsilnějšího možného soupeře z druhé skupiny, Švédsko. Jen plnění plánu do puntíku, disciplína a dávka štěstí mohou přinést překvapivý český postup.

Čeští junioři hráli na MS od roku 2005 a zisku posledního bronzu 12 čtvrtfinálových zápasů a zvládli jediný, před dvěma lety proti Finsku. Skoro vždy šli Češi do klíčového utkání v roli outsidera.

Tuto pozici znají dobře už ze základní skupiny probíhajícího turnaje. Na úvod šokovali Rusy výhrou 4:3, pak v jediném duelu, v němž byli favority, prohráli 3:4 s Německem. Coby outsideři obrali ještě USA o bod, který se nakonec ukázal jako postupový (3:4 v prodloužení), a podlehli Kanadě 2:7.

Překvapit, ať už pozitivně, nebo negativně, tedy rozhodně umí a nyní to budou chtít v tom lepším světle předvést Švédům. "Je to kvalitní soupeř, ale takové jsme měli už v základní skupině. Kluci si věří a já věřím jim, že ze sebe vymáčknou maximum," řekl český trenér Václav Varaďa.

Věčné téma: Pozor na zbytečné fauly

Aby však proti vítězi třinecké skupiny A měli Češi vůbec šanci, musí do puntíku plnit zadaný herní plán. Vyvarovat se zbytečných chyb, kterých se od začátku turnaje nasbíralo požehnaně, hrát aktivně, ale zároveň si trpělivě počkat na své šance. A hlavně nefaulovat tolik jako ve skupině.

"Hrát od podlahy, přitom disciplinovaně, a vsadit na týmové pojetí," naznačil Varaďa herní rysy, které budou potřeba k postupu do semifinále a úspěšnému zahájení roku 2020. Mluvil o nich už hodinu po zápase proti Kanadě, v němž soupeř nekompromisně trestal většinu prohřešků.

Hráči zámořské velmoci vstřelili pět ze sedmi gólů v početní převaze a připravili Varaďovi na lavičce těžké chvilky. "Někdy jsou to tak jasné fauly, až z toho trnu. Někdy jsou zase tak slabé, že trnu trochu jinak," popisoval kouč. V některých případech jeho svěřenci nestíhají a pomáhají si holí. Jindy jde o hloupé fauly v útoku nebo přísná rozhodnutí sudích.

Otakar Šik sekl Kanaďana do choulostivých míst a jako první hráč na šampionátu dostal trest do konce utkání. "Ota to tak asi nemyslel. Že zrovna trefil soupeře tam, kde to bolí, to je druhá věc. Snad se poučí a bude součástí sestavy," uvedl Varaďa. Doufá, že Šik nedostane za svůj zákrok disciplinární trest a nebude ve čtvrtfinále chybět.

Češi nasbírali ve čtyřech zápasech 103 trestných minut, nejvíce ze všech týmů na MS, o 23 více než druzí Rusové. Ve třetině oslabení inkasovali a jsou v této statistice třetí nejhorší na turnaji. Čeští hráči se od začátku srovnávají s metrem rozhodčích a pokud to ještě nestihli, bude pozdě.

Švédové totiž patří v přesilovkách mezi špičku. Využili 40 procent těchto nabízených příležitostí, až díky smršti proti Česku je předskočila Kanada.

Švýcaři a jejich herní plán jako inspirace

Reprezentace Tre Kronor předvedla v Třinci pohodovou jízdu a natáhla neuvěřitelnou sérii výher v základních skupinách juniorského MS už na 52 utkání. Švédové prohráli v úvodní fázi šampionátu naposled v roce 2006 doma proti Kanadě. Od té doby jsou bezchybní.

Na Štěpána zdolali Finy 3:2 v prodloužení, následně jednoznačně přejeli Švýcary (5:2), Kazachy i Slováky (dvakrát 6:2). Dominance Švédů místy až nudila. "Nikdy jsem na MS juniorů nezažil tak předvídatelnou skupinu," napsal novinář švédského listu Aftonbladet Hans Abrahamsson.

Žluto-modrou mašinu táhli zejména útočníci Samuel Fagemo (6+1) a Nils Höglander (3+4). Fagemo je nejlepší střelec turnaje, oba figurují v elitní pětce kanadského bodování. K tomu disponují Švédové tradičně pevnou obranou s několika světovými talenty.

Výbornou výkonnost ze základní skupiny ovšem dlouhodobě nejsou schopni přetavit ve světové tituly. Od zmíněného MS na přelomu let 2006 a 2007 získali Švédové zlato jen jednou, před osmi lety. K tomu mají pět stříbrných a jednu bronzovou medaili. Ve čtvrtfinále vypadli jen vloni.

Ve Victorii je před rokem zaskočili Švýcaři, kteří díky defenzivní taktice a skvělému výkonu brankáře Lucy Hollensteina vyhráli 2:0. Varaďa hned po debaklu od Kanady naznačoval, že bude chtít se svým mužstvem uspět podobným způsobem, držet systém a herní kázeň.

Spoléhání na ostravskou vřavu

"Naše hlavní síla je v týmovosti. Pokud si to srovnáme v hlavě, můžeme využít i role outsidera," přemýšlel ve středu útočník Petr Čajka. Věří, že ve prospěch českého týmu bude hrát znovu naplněná ostravská hala.

Češi si ve skupině zvykli na fantastickou atmosféru, na všechny jejich zápasy bylo plno, a navíc diváci po celou dobu hlasitě povzbuzovali. Švédové hráli v Třinci před solidní, ale přeci jen vlažnější kulisou.

Frenetičtí fanoušci musí být znovu hnacím motorem českých mladíků, nicméně elán juniorů nesmí přerůst ve zbrklost a přemotivovanost. Hráči ročníku 2000 překvapili ze čtvrtého místa už na MS do 18 let v roce 2018, kde ve čtvrtfinále senzačně vyřadili Kanadu. "Chceme potvrdit, že umíme na velkých turnajích překvapit," prohlásil kapitán Libor Zábranský mladší.

Švédy potkala Varaďova parta v přípravném zápase ve Frýdku-Místku šest dní před startem MS. Prohrála 1:5, ale trenér nepřikládá výsledku velkou váhu, neboť v té době ještě zkoušel a vybíral hráče pro turnaj.

Na MS dvacítek naráží Češi na Švédy typicky ve skupině, ve čtvrtfinále této akce se oba hokejové národy střetly naposled před 12 lety. Švédové doma v Leksandu zvítězili 5:1.

Letošní utkání na hraně úspěchu a neúspěchu začíná ve 20:00, sledovat ho můžete na ČT Sport nebo v online přenosu serveru Aktuálně.cz. Podle posledních zpráv by měli být připraveni všichni hráči kromě útočníků Jakuba Lauka a Jana Jeníka, pro které MS kvůli zraněním skončilo.