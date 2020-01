Na turnajích dokážeme překvapit, věří kapitán českých juniorů Zábranský

Čeští hokejisté se ve čtvrtfinále mistrovství světa hráčů do 20 let v Ostravě utkají se Švédskem a kapitán Libor Zábranský si dobře uvědomuje, že domácí výběr nepůjde do čtvrtečního zápasu jako favorit.

Devatenáctiletý bek ale věří, že Češi dokážou soupeře zaskočit, postoupí do bojů o medaile a potvrdí, že hráči ročníku 2000 klíčová utkání na velkých akcích zvládají. "Někde jsem četl, že jsme takový turnajový ročník. Že vždycky dokážeme na turnajích překvapit. Doufám, že to zvládneme i teď," řekl novinářům Zábranský. Narážel tak na světový šampionát hráčů do 18 let v roce 2018, kdy Češi ve čtvrtfinále nečekaně vyřadili vysoce favorizovanou Kanadu, nebo na předcházející Memoriál Ivana Hlinky, na kterém postoupili do finále. Zatímco Češi na MS v Ostravě vyhráli zatím jen jeden zápas, Švédové úspěšně zvládli v třinecké skupině všechny čtyři. "Bude to těžký zápas. Švédové jsou výborný tým. Budeme mít ale domácí prostředí a věřím, že to všechny strhne k výbornému výkonu," uvedl Zábranský. "Už jsme s tímto ročníkem hráli od šestnáctky. Tak je trochu známe. Musíme se na ně dobře připravit. Alfa omega bude, abychom hráli v pěti," podotkl. Největším problémem české juniorské reprezentace je totiž vysoký počet vyloučených hráčů a následně inkasované góly v oslabení. "Nejdůležitější bude zůstat od trestné lavice co nejdál, nedělat fauly. Uvědomit si to, že jeden jde dál a jeden pryč. A nechat tam úplně všechno," řekl syn šéfa brněnské Komety. Čeští hráči ročníku 2000 se stejně starými Švédy většinu zápasů prohráli, což ale podle Zábranského není podstatné. "Tohle je něco úplně jiného než nějaké zápasy v létě. Na tu bilanci bych se asi nedíval. Ukázali jsme, že můžeme hrát s každým. Musíme se připravit, hrát jednoduše, nic nevymýšlet, dodržovat systém a dostat se jim pod kůži," dodal Zábranský.